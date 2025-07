Israël aurait envisagé le scénario d’un mandat d’arrêt international à l’encontre de ses hauts dirigeants impliqués dans la guerre de Gaza, rapportent, mercredi, des médias israéliens.

Le Conseil national de sécurité israélien aurait tenu des “discussions secrètes” pour étudier l’éventualité de mandats d'arrêt internationaux à l'encontre du Premier ministre Benjamin Netanyahu, du ministre de la Défense Yoav Gallant et du chef d'état-major de l'armée Herzi Halevi, a indiqué la chaîne israélienne Channel 13.

Les discussions avaient eu lieu "en prévision de la possibilité que des mandats d'arrêt internationaux soient émis dans les prochains jours à l'encontre de hauts responsables en Israël", affirme le canal hébreu.

"Selon les informations et les indications dont disposent les hauts fonctionnaires israéliens, il est possible que la Cour pénale internationale de La Haye émette des mandats d'arrêt à l'encontre de M. Netanyahu, M. Gallant et M. Halevi", a révélé la chaîne.

Dans le cadre des discussions en cours, plusieurs mesures immédiates ont été approuvées pour qu'Israël réagisse à cette éventualité, y compris "le lancement d'une campagne politique" au niveau international contre cette éventualité.

La chaîne a annoncé que Netanyahu s'entretiendra avec ses homologues des Pays-Bas, de la République tchèque et de l'Autriche dans le cadre des efforts visant à entraver cette mesure potentielle.

Entre-temps, le ministre israélien des affaires stratégiques, Ron Dermer, et l'ambassadeur d'Israël aux États-Unis, Michael Herzog, prendront contact avec le Congrès américain et l'administration du président Joe Biden.

La chaîne a cité des hauts fonctionnaires israéliens anonymes qui ont déclaré que si cette mesure était prise, elle rappellerait les dispositions mises en œuvre à l'encontre de la Russie et de son président, Vladimir Poutine, à la lumière de la guerre qu'elle mène contre l'Ukraine depuis février 2022.

Les fonctionnaires ont ajouté que la Cour pénale internationale devrait se concentrer sur les "décideurs politiques plutôt que sur les soldats de bas rang" dans les mandats d'arrêt.

Dans ce contexte, le cabinet politico-sécuritaire israélien devrait se réunir ce jeudi et aborder la question des mandats d'arrêt potentiels, selon le radiodiffuseur privé.

Vendredi dernier, la chaîne privée israélienne Channel 12 a rapporté que la Cour pénale internationale envisageait de délivrer prochainement des mandats d'arrêt internationaux à l'encontre de Netanyahu et d'autres hauts fonctionnaires pour avoir commis des "crimes de guerre" contre les Palestiniens dans la bande de Gaza.

