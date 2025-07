De nombreuses universités turques ont dénoncé le recours disproportionné à la force par la police contre les étudiants qui manifestent à travers les Etats-Unis contre la guerre israélienne sur Gaza.

Les universités turques ont publié des communiqués de soutien aux manifestations estudiantines, qui ont débuté il y a quelques jours à l’Université Columbia à New York, avant de se propager à d'autres campus dans différents autres Etats, et ont fermement condamné les violences policières à leur encontre.

"Depuis plus de 6 mois, la violence a été utilisée contre des étudiants universitaires qui protestaient pacifiquement contre les atrocités visant à anéantir des vies innocentes à Gaza", indique le communiqué conjoint des universités turques.

"Nous considérons la réponse disproportionnée aux manifestations pacifiques des étudiants universitaires comme un coup porté aux droits humains fondamentaux et à la liberté académique, et nous la regrettons profondément et la condamnons fermement", ont ajouté les universités turques.

Les protestations des étudiants aux Etats-Unis ont donné lieu à nombre d’arrestations et à des accrochages avec la police. Les universités ont décidé de passer à l'enseignement à distance pour mettre un terme aux manifestations.

Les manifestants ont exigé que leurs universités soutiennent les appels à un cessez-le-feu à Gaza et coupent les liens avec les entreprises liées à Israël.

La guerre israélienne contre Gaza assiégée, qui en est maintenant à son 202e jour, a tué au moins 34 262 Palestiniens – dont 70 sont des bébés, des enfants et des femmes – et a blessé plus de 77 229 personnes.