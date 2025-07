Le ministre français de l'Économie et des finances, Bruno Lemaire, a entamé, jeudi, une visite officielle de deux jours au Maroc, a-t-on appris de sources concordantes.

"Ce déplacement permettra de poser les jalons de la nouvelle feuille de route économique franco-marocaine", a indiqué le ministère français dans un communiqué publié sur son site officiel.

Bruno Le Maire a eu un entretien, jeudi à Rabat, avec le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, une occasion pour discuter des perspectives de la coopération industrielle entre les deux pays dans des secteurs porteurs, notamment en matière d’hydrogène vert, selon un compte rendu du journal marocain Le Matin.

Lire aussi: France-Maroc: un réchauffement économique pour apaiser le froid diplomatique

"Les deux parties ont en outre examiné la coopération économique et commerciale entre les deux pays, la France étant le premier partenaire du Maroc en termes de recettes touristiques et d’investissements étrangers", a ajouté la même source.

Vendredi, Bruno Le Maire devrait ouvrir les travaux du forum d'affaires franco-marocain, une initiative des organisations patronales des deux pays, qui se tient en présence d'environ 300 opérateurs économiques français et marocains sur le thème : "Ensemble vers un élan renouvelé des opportunités économiques et sociales".

Lire aussi: Un Maghreb uni, rêve ou chimère ?

Plusieurs secteurs sont concernés par les discussions bilatérales, dont l’agriculture et l’agroalimentaire, l’énergie et décarbonation, la ville durable ou liées à la Coupe du Monde 2030 qui sera coorganisée par le Maroc, l'Espagne et le Portugal.

Pour rappel, plus d'un millier d'entreprises françaises sont installées au Maroc, avec un investissement cumulé de plus de 8 milliards d'euros.

Malgré un certain refroidissement des relations diplomatiques entre Paris et Rabat, il y a trois ans, à cause de restrictions, côté français, de l'octroi de visas aux ressortissants maghrébins, la coopération entre les acteurs du secteur privé n'a pas tari.