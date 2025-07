L'extrême droite arrive en tête des sondages dans 4 des 6 pays les plus à droite. Les partis d’extrême droite devraient bénéficier de 30 sièges supplémentaires. Une progression qui profiterait au Rassemblement national qui engrangerait ainsi 10 sièges de plus. Le parti politique de Marine Le Pen deviendrait ainsi le plus grand parti du Parlement européen, avec la DCU/CSU d’Allemagne, d’après le sondage d'Euronews/Ipsos.

La progression de l’extrême droite contraste avec un recul des Verts. Les écologistes, d’après l’étude d’opinion, devraient perdre 17 eurodéputés.

Toutefois, la montée des partis issus de l’extrême droite, tout comme le recul des Libéraux et des Verts, ne devrait pas impacter la victoire des partis pro-Europe aux “européennes” de juin prochain.

À un mois et demi des élections, le Parlement européen ne changerait pas fondamentalement de configuration. Les centristes pro-européens constitués de la PPE (le plus ancien groupe parlementaire de l’UE) et des socialistes de gauche, auraient toujours assez de voix pour légiférer, suggère l’étude d’opinion.

400 millions d'électeurs européens devront se rendre aux urnes du 6 au 9 juin 2024 pour désigner 720 députés européens.