"La Turquie a décidé de s’associer avec l’Afrique du Sud dans dans l'affaire sur le génocide contre Israël à la CIJ", a déclaré Hakan Fidan lors d'une conférence de presse conjointe à Ankara avec son homologue indonésienne, Retno Marsudi, tenue à la fin d’entretiens bilatéraux qui ont porté sur la situation à Gaza. .

"Nous espérons que cette démarche permettra d'orienter le processus à la CIJ dans la bonne direction", a-t-il ajouté, précisant que les efforts de la Turquie pour se joindre au procès durent depuis "très longtemps".

Il a indiqué qu'Ankara finaliserait bientôt ses travaux juridiques sur le dossier.

Fidan a réaffirmé que la Turquie continuera de soutenir le peuple palestinien "dans toutes les circonstances", et de collaborer avec tous les pays amis et alliés pour déterminer d'autres actions possibles et identifier les pays susceptibles de se joindre à cette requête.

En décembre, l'Afrique du Sud a porté plainte contre Israël à la Cour internationale de Justice, l’accusant de commettre un génocide à Gaza. Une décision provisoire en janvier a enjoint Tel Aviv de mettre fin aux actes génocidaires et de prendre les mesures nécessaires pour assurer l'assistance humanitaire aux civils de Gaza.

La guerre israélienne menée sans relâche depuis le 7 octobre sur Gaza a fait près de 35 000 morts, en grande majorité des femmes et des enfants, et des milliers d'autres blessés et entraîné des destructions massives et de graves pénuries de produits de première nécessité.

Israël a aussi imposé un siège strict sur l'enclave côtière, laissant la majorité de sa population, particulièrement les résidents du nord de Gaza, au bord de la famine et manquant d’eau potable et de médicaments. Plus de six mois après le début de la guerre israélienne, une grande partie de Gaza est en ruines, poussant 85 % de la population de l'enclave à se déplacer à l'intérieur du territoire pour fuir les bombardements incessants, selon l'ONU.