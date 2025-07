"Il est temps de ne pas se contenter de s'inquiéter de la violence que nous observons sur les campus universitaires américains, mais de se concentrer sur la violence sans précédent que nous observons à Gaza, qui a tué 34 000 Palestiniens et en a blessé plus de 77 000, dont 70% sont des femmes et des enfants", a déclaré Bernie Sanders sur le parquet du Sénat.

Ses remarques sont intervenues alors que les manifestations d'étudiants contre la guerre menée par Israël à Gaza se sont étendues à de nombreux campus universitaires, après avoir été inspirées par les manifestants de l'université Columbia de New York.

Des centaines d'étudiants ont été arrêtés sur les campus, les manifestations exigeant que les universités se désinvestissent d'Israël et condamnant la guerre contre l'enclave assiégée.

"Je suggère à CNN et peut-être à certains de mes collègues ici présents de retirer leurs caméras, juste pour un moment, de Columbia et de l'UCLA (l'université de Californie à Los Angeles). Allez peut-être à Gaza, prenez vos caméras et montrez-nous les enfants émaciés qui meurent de malnutrition à cause de la politique du Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu", a déclaré M. Sanders.

"Montrez-nous les enfants qui ont perdu leurs bras et leurs jambes. Montrez-nous les souffrances qui se déroulent là-bas", a-t-il ajouté.

En ce qui concerne les manifestations sur les campus universitaires américains, M. Sanders a déclaré qu'il condamnait toutes les formes de violence, qu'elles soient commises par des personnes qui soutiennent les politiques de guerre d'Israël ou par des personnes qui s'opposent à ces politiques, ajoutant que toutes les formes de sectarisme aux États-Unis devaient être condamnées et éliminées.

"Nous assistons à une montée de l'antisémitisme dans ce pays, que nous devons tous condamner et tenter d'enrayer. Nous assistons également à une montée de l'islamophobie dans ce pays, que nous devons tous condamner et faire cesser", a-t-il ajouté.

M. Sanders a réaffirmé qu'il n'était "pas antisémite" de demander à M. Netanyahu et à son gouvernement de rendre compte de leurs actions.

Plus de 34 500 Palestiniens ont été tués et 77 700 blessés lors de la brutale offensive israélienne sur Gaza depuis l'attaque du 7 octobre par le groupe de résistance palestinien Hamas.

Israël a imposé un blocus paralysant à la bande de Gaza, laissant sa population, en particulier les habitants du nord de Gaza, au bord de la famine.

Plus de six mois après le début de la guerre israélienne, de vastes pans de Gaza sont en ruines, poussant 85% de la population de l'enclave à se déplacer à l'intérieur du pays, dans le cadre d'un blocus paralysant le convoyage de la nourriture, de l'eau potable et des médicaments, selon les Nations unies.

Israël est accusé de génocide par la Cour internationale de Justice (CIJ), qui a rendu, en janvier, un arrêt provisoire ordonnant à Tel-Aviv de mettre fin aux actes de génocide et de prendre des mesures pour garantir l'acheminement de l'aide humanitaire aux civils de Gaza.

