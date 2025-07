L’agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens (UNRWA) a mis en garde contre les conséquences psychologiques auxquelles sont confrontés les enfants de Gaza, en raison de l’assaut israélien en cours sur l’enclave assiégée.

“ Les enfants de Gaza souffrent de niveaux de stress dévastateurs”, a déclaré l’agence dans un communiqué diffusé.

“ L’équipe de l’UNRWA travaille avec les enfants et les adolescents pour atténuer l’impact des horreurs de la guerre”, a-t-il ajouté.

“ Nos conseillers leur offrent de l’espoir et du réconfort “, a déclaré l’agence, notant : “ Nous devons protéger leur présent et leur avenir. “

“ Cessez-le-feu maintenant “, a réitéré l’UNRWA.

Israël a mené une offensive militaire meurtrière sur Gaza depuis une incursion du Hamas le 7 octobre qui a tué quelque 1 200 personnes.

Tel-Aviv, en comparaison, a tué plus de 34 600 Palestiniens et en a blessé près de 78 000 dans un contexte de destruction massive et de pénuries de produits de première nécessité dans le territoire palestinien.

Près de sept mois après le début de l’attaque israélienne, de vastes pans de Gaza sont en ruines, poussant 85% de la population de l’enclave à se déplacer à l’intérieur du pays, en plus d’un blocus paralysant sur la nourriture, l’eau potable et les médicaments, selon l’ONU.

Israël est accusé de génocide par la Cour internationale de justice, qui a rendu en janvier une décision provisoire ordonnant à Tel-Aviv d’empêcher les actes génocidaires et de prendre des mesures pour garantir que l’aide humanitaire soit fournie aux civils à Gaza.