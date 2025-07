Depuis le début de la guerre israélienne contre Gaza le 7 octobre, au moins 500 membres du personnel médical ont été tués, a indiqué dimanche le ministère de la Santé de Gaza, alors que le monde célébrait la Journée internationale des infirmières.

“Ici en Palestine et à Gaza en particulier, ce jour passe alors que l'occupation israélienne a tué 138 infirmières. La Journée internationale des infirmières de cette année est exceptionnelle et nous avons le droit de nommer cette année l'Année des soins infirmiers", a déclaré le porte-parole du ministère, Khalil al-Daqran, lors d'une conférence de presse en marge d'un sit-in organisé par des infirmières de l’hôpital Martyrs d'Al-Aqsa, à Deir al-Balah au centre de la bande de Gaza.

“Les infirmières, les sages-femmes et les équipes médicales font partie intégrante du tissu social palestinien. Ce sont des martyrs qui ont joué leur rôle national et humanitaire pour sauver la vie des blessés et des malades“, a ajouté Al-Daqran.

“Ils ont honoré leur serment professionnel au cours d'une année où des records ont été battus en termes de quantité de soins fournis dans des circonstances où le personnel médical a été martyrisé, blessé, déplacé dans des tentes ou détenu dans des prisons racistes israéliennes, le nombre de personnel médical atteignant 500 martyrs, 1 500 blessés et 312 détenus “, a-t-il poursuivi.

Al-Daqran a appelé “la communauté internationale et les peuples libres du monde à protéger le personnel médical et les institutions de santé et à criminaliser les attaques contre eux“.

Il a également exhorté les syndicats, les organisations internationales et l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) à envoyer des équipes médicales et infirmières pour soutenir les équipes de santé à Gaza.

Plus de 35 000 Palestiniens ont été tués et plus de 76 600 autres blessés dans cette offensive militaire tous azimuts aérienne et terrestre menée par Israël contre la bande de Gaza depuis le 7 october

Plus de sept mois après le début de la guerre israélienne, de vastes étendues de Gaza sont en ruines alors qu’un blocus strict empêche l’arrivée de nourriture, d’eau potable et de médicaments.

Dans un arrêt provisoire rendu en janvier, la Cour internationale de Justice (CIJ), basée à La Haye, a ordonné à Israël de mettre fin à ses actes et de prendre des mesures pour garantir que l'aide humanitaire soit fournie à Gaza.

L'Afrique du Sud a demandé vendredi à la CIJ d'ordonner à Israël de se retirer de Rafah, dans le sud de Gaza, dans le cadre de mesures d'urgence supplémentaires liées à la guerre.

Sur le terrain, l’armée israélienne accentue sa campagne de bombardements sur Gaza. Au moins 18 Palestiniens ont été tués et six autres blessés en l’espace de 24 heures, dans des bombardements visant la ville de Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, a rapporté l’agence de presse Wafa.

Les avions israéliens ont bombardé le camp de réfugiés de Jabalia, provoquant le déplacement massif de Palestiniens du nord à l’ouest de la ville de Gaza. Des sources locales ont déclaré à Anadolu que plus de 100 frappes aériennes israéliennes avaient touché des routes et des zones résidentielles dans le camp et ses environs.