Un fonctionnaire des Nations unies a été tué, lundi, dans les bombardements de l’armée israélienne à Gaza, alors qu’il se rendait en mission à l’hôpital européen de Rafah. Un autre membre du personnel de sécurité a été blessé dans le même incident.

Des sources médicales de l'hôpital européen de Gaza, dans la ville de Khan Yunis, et des témoins oculaires ont rapporté à Anadolu qu'un chauffeur palestinien travaillant pour l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a été tué et une autre employée étrangère blessée, lors d'une frappe israélienne ayant ciblé leur véhicule, à l'est de la ville de Rafah, dans le sud de la bande de Gaza.

Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a condamné, lundi, toutes ces attaques contre le personnel des Nations unies et a appelé à une enquête approfondie sur le meurtre d'un membre du personnel dans la bande de Gaza.

“Le Secrétaire général a été profondément attristé d'apprendre le décès d'un membre du personnel du Département de la sûreté et de la sécurité des Nations unies (DSS) et les blessures d'un autre membre du personnel du DSS lorsque leur véhicule de l'ONU a été heurté alors qu'ils se rendaient à l'hôpital européen de Rafah", a déclaré le porte-parole adjoint de l'ONU, Farhan Haq, lors d'une conférence de presse.

Guterres condamne toutes les attaques contre le personnel de l'ONU et a appelé à une enquête approfondie sur l'incident, selon Haq.

Notant que la situation à Gaza affecte non seulement les civils, mais aussi les travailleurs humanitaires, Haq a déclaré que le chef de l'ONU a réitéré son appel à un cessez-le-feu humanitaire urgent et la libération des otages détenus à Gaza.

Haq a, en outre, déclaré que l'ONU continuait de recueillir des informations sur l'incident et a ajouté que 196 membres du personnel de l'ONU avaient été tués à Gaza depuis le 7 octobre.

Interrogé sur la question de savoir si le véhicule portait le logo de l'ONU, Haq a répondu que tous les véhicules de l'organisation internationale étaient marqués.

Lundi, un travailleur humanitaire de l’Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine (UNRWA) a également été tué dans un bombardement israélien.

Depuis le 7 octobre 2023, Israël mène une guerre dévastatrice dans la bande de Gaza qui a fait des dizaines de milliers de victimes civiles, pour la plupart des enfants et des femmes, en plus d'une catastrophe humanitaire sans précédent et d'une destruction massive des infrastructures, qui ont conduit Tel Aviv à comparaître devant la Cour internationale de Justice (CIJ) pour "génocide".

La guerre israélienne a provoqué le déplacement interne de 85% de la population de Gaza, en raison de graves pénuries de nourriture, d’eau potable et de médicaments, tandis que 60% des infrastructures de l’enclave ont été endommagées ou détruites, selon l’ONU.