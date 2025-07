Le président iranien Ebrahim Raisi, le ministre des Affaires étrangères du pays et d'autres ont été retrouvés morts sur le site d'un accident d'hélicoptère après des heures de recherches dans une région montagneuse et brumeuse du nord-ouest du pays, ont rapporté les médias d'État.

La télévision d'État n'a donné aucune cause immédiate à l'accident survenu dans la province iranienne de l'Azerbaïdjan oriental.

Le vice-président iranien chargé des Affaires exécutives, Mohsen Mansouri, a également confirmé le décès du président iranien.

L’incident survient alors que l’Iran, dirigé par Raïssi et le guide suprême Ali Khamenei, a lancé le mois dernier une attaque de drones et de missiles sans précédent contre Israël et a enrichi l’uranium plus près que jamais des niveaux à but militaire.

Le président iranien Raïssi, âgé de 63 ans, était accompagné du ministre des Affaires étrangères Amirabdollahian, du gouverneur de la province iranienne de l'Azerbaïdjan oriental et d'autres responsables et gardes du corps, a rapporté l'agence de presse officielle IRNA.

Un responsable du gouvernement local a utilisé le mot « crash », mais d'autres ont fait référence soit à un “atterrissage brutal”, soit à un “incident”.

Tôt lundi matin, les autorités turques ont publié ce qu'elles ont décrit comme des images de drone montrant ce qui semblait être un incendie dans la nature qu'elles "soupçonnaient être l'épave d'un hélicoptère".

Les coordonnées indiquées dans les images ont localisé l'incendie à environ 20 kilomètres (12 miles) au sud de la frontière azerbaïdjano-iranienne, sur le flanc d'une montagne escarpée.

Des images diffusées par IRNA tôt lundi montrent ce que l'agence a décrit comme le lieu de l'accident.