"J'appelle tous nos frères du monde turcique à élever davantage la voix contre les atrocités perpétrées à Gaza et à prendre des mesures plus concrètes pour mettre fin à cette oppression", a déclaré le ministre des Affaires étrangères Hakan Fidan lors de son discours à la première réunion des présidents des commissions de défense nationale de l'Assemblée parlementaire des États turciques (TÜRKPA), faisant référence à l'attaque continue d'Israël contre la bande de Gaza depuis le 7 octobre, qui a tué plus de 35 700 Palestiniens.

Fidan a plaidé pour “une solution à deux États“ avec la reconnaissance de l'État palestinien comme essentielle pour une paix durable à Gaza. Il a en outre critiqué le silence de l’Occident et les réponses internationales “inadéquates” à la crise humanitaire dans l'enclave assiégée.

"Le risque d'une extension géographique du conflit et d'une escalade sociale augmente chaque jour qui passe", a-t-il prévenu.

"Nous avons pris des mesures concrètes pour atteindre cet objectif contre Israël. Au stade actuel, nous avons mis fin à nos échanges bilatéraux. Nous avons annoncé notre décision d'intervenir dans le procès ouvert par l’Afrique du Sud contre Israël devant la Cour internationale de Justice (CIJ).

Pour Fidan, "il n'y a qu'un seul moyen d'empêcher de nouvelles violations de toutes sortes des droits de l'Homme et du droit international et de ne pas les tolérer, c’est d’accroître la pression internationale sur Israël dans tous les domaines."

Ukraine, coopération en matière de défense

Fidan a également réaffirmé le soutien de la Turquie à “la souveraineté de l'Ukraine” et à ses efforts continus pour négocier et parvenir à une “résolution pacifique en mer Noire” en réunissant les parties belligérantes.

"Dans ce contexte, nous avons continué et continuerons à exercer notre médiation dans divers domaines", a-t-il poursuivi

Le ministre a en outre souligné la nécessité pour le monde turcique de coopérer et de s'intégrer à la défense et à la sécurité, transformant la région en un “couloir de prospérité et de stabilité “ comme d'autres régions.

"La Turquie a toujours été prête à fournir toutes sortes de soutien aux États turciques frères dans le domaine de la coopération en matière d'industrie de défense", a insisté le ministre Fidan

Il a en outre fait part de la volonté de la Turquie de prendre des mesures en faveur d'une coopération en matière de défense qui contribuerait à la prospérité de tous les pays de la région, de la Turquie à l'Asie centrale, et de faire face aux problèmes tels que “ le terrorisme, la migration et la sécurité des frontières“ en Afghanistan, en Europe de l'Est et au Moyen-Orient.

"Nous sommes dans une période où l'Asie continue de croître et l'importance de la géographie turcique augmente de jour en jour. En conséquence, nous observons que l'intérêt des acteurs extérieurs à la région pour notre géographie augmente également", a-t-il déclaré.

Le ministre turc a en outre réitéré le plein soutien de son pays à l'Azerbaïdjan, notamment dans le contexte du conflit du Karabakh et des récents développements positifs.

Il s'est dit optimiste quant au fait qu'un accord de paix final entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie bénéficierait non seulement aux deux pays mais à l'ensemble de la région.

Fidan a également mis en exergue l’importance de l'intégration de la République turque de Chypre du Nord (RTCN) dans le monde turcique et sa participation aux activités de la TÜRKPA et du TDT (Organisation des États turciques).

