Exode massif

“Au cours des trois dernières semaines, environ un million de personnes ont fui Rafah”, a déclaré l'UNRWA dans un communiqué publié sur son compte X. Cette fuite massive survient malgré l'absence de lieux sûrs où se réfugier, en plein bombardement et face à une pénurie de nourriture et d'eau.

L'agence a averti que fournir une aide et une protection aux personnes est devenu “presque impossible”, réitérant son appel à un cessez-le-feu immédiat.

Avant le lancement de l'opération militaire israélienne contre Rafah le 6 mai, la ville abritait et offrait un refuge à plus de 1,5 million de Palestiniens déplacés qui avaient fui leurs régions à travers la bande de Gaza en raison de l'offensive israélienne qui a débuté le 7 octobre 2023.

Mardi, l'armée israélienne a commencé à étendre son offensive à Rafah au milieu de bombardements intensifs, forçant des milliers de personnes à fuir l'ouest de Rafah vers Khan Younis et les zones du centre de la bande de Gaza.

L'expansion actuelle de l’offensive israélienne rapproche l'armée israélienne du contrôle total de la zone frontalière entre la bande de Gaza et l'Égypte, connue sous le nom de corridor Philadelphi (Saladin), une zone tampon démilitarisée le long de la frontière Gaza-Égypte.

Jusqu'à présent, l'armée israélienne a pris le contrôle de près des deux tiers de la zone du corridor alors qu'elle avance menant des bombardements intensifs. Israël poursuit son offensive brutale sur Gaza malgré une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU demandant un cessez-le-feu immédiat.

Des pertes humaines gravissimes

Depuis le début de l'offensive israélienne, au moins 36 050 Palestiniens ont été tués à Gaza, la grande majorité étant des femmes et des enfants, et plus de 81 000 autres ont été blessés. Plus de sept mois après le début de la guerre, de vastes étendues de Gaza sont en ruines en raison d'un blocus paralysant de nourriture, d'eau potable et de médicaments.

Israël est accusé de “génocide” devant la Cour internationale de Justice, qui a ordonné à Tel Aviv de s'assurer que ses forces ne commettent pas d'actes de génocide et de prendre des mesures pour garantir que l'aide humanitaire soit fournie aux civils à Gaza.

Face à cette situation désastreuse, l'UNRWA et d'autres organisations humanitaires appellent la communauté internationale à intervenir d'urgence pour assurer la protection des civils et fournir une aide humanitaire indispensable.

Le besoin d'un cessez-le-feu immédiat est plus pressant que jamais pour mettre fin aux souffrances et permettre un accès humanitaire sans entrave à Gaza.