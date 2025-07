Les Houthis ont menacé vendredi d'intensifier leurs attaques contre les navires au large du Yémen, après des frappes américano-britanniques contre leurs positions ayant fait 16 morts, rapporte la chaîne de télévision al-Massira, proche du groupe yéménite.

Il s’agit de l'un des plus lourds subis par ce groupe depuis que les Etats-Unis et le Royaume-Uni ont commencé en janvier à viser leurs installations, pour protéger la navigation en mer Rouge et dans le golfe d'Aden.

"L'agression américano-britannique ne nous dissuadera pas de poursuivre nos opérations (...). Nous répondrons à l'escalade par l'escalade", a affirmé Mohammed Al-Bukhaiti, un membre du bureau politique des Houthis, sur son compte X.

Les frappes conjointes ont été menées contre 13 sites, afin de prévenir de futures attaques, avait indiqué plus tôt le Commandement militaire américain pour le Moyen-Orient (Centcom).

Le Premier ministre britannique, Rishi Sunak, a déclaré que ces opérations relevaient de "la légitime défense face à la menace permanente que représentent les Houthis".

Selon la chaîne al-Massira, contrôlée par les Houthis, des frappes ont aussi visé des infrastructures de télécommunications à Taëz.

Le média a affirmé vendredi que les frappes dans cette ville avaient fait 16 morts et 35 blessés, sans préciser s'il s'agissait de civils ou de combattants houthis

Al-Massira a diffusé des images d'hommes blessés, selon elle, lors d'une frappe sur un bâtiment de la station de radio de Hodeida, et d'autres recevant des soins à l'hôpital.

Selon le ministère britannique de la Défense, des renseignements ont "confirmé" que deux sites à Hodeida étaient impliqués dans des attaques contre le trafic maritime, avec des maisons qui servaient de poste de pilotage de drones et de lieux pour entreposer des appareils volants de longue portée.

Un autre site situé au sud de la ville servait aussi à mener des attaques de drones contre le trafic maritime international, selon la même source.

Depuis novembre, les Houthis ont mené des dizaines d'attaques contre des navires qu’ils considèrent liés à Israël, en mer Rouge et dans le golfe d'Aden, en disant agir en solidarité avec les Palestiniens dans la bande de Gaza.

Les Etats-Unis, proche allié d'Israël, ont mis en place en décembre une force multinationale pour protéger la navigation dans cette zone stratégique et lancé en janvier, avec l'aide du Royaume-Uni, des premières frappes au Yémen.

Mercredi, les Houthis avaient revendiqué l'attaque d'un vraquier et de plusieurs autres navires au large du Yémen, affirmant qu'il s'agissait d'une réponse aux frappes menées par Israéliensur Rafah, ultime refuge de centaines de milliers de déplacés ayant fui les bombardements israéliens.

Le Commandement militaire américain pour le Moyen-Orient avait indiqué plus tôt qu'un navire grec avait été endommagé par des missiles tirés par les Houthis.

Les Houthis ont également dit avoir abattu six drones américains de type MQ-9 Reaper, qui coûtent chacun environ 30 millions de dollars.

