La police britannique a arrêté de nombreux manifestants pro-palestiniens lors d'un rassemblement de protestation contre la guerre israélienne à Gaza, dans le centre de Londres, samedi.

Les militants de Youth Demand ont organisé une manifestation dans les jardins du Jubilé, près du célèbre London Eye, pour protester contre les attaques israéliennes contre Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, exigeant la fin des livraisons d’armes à Israël.

Portant des drapeaux et des pancartes palestiniennes, le groupe a scandé des slogans pro-palestiniens en solidarité avec la population de Gaza.

S'exprimant lors de la manifestation, Hala, une manifestante de Gaza, a déclaré que non seulement les enfants, mais tout le monde dans le nord de l'enclave palestinienne, est confronté à la famine et à la maladie.

Elle a affirmé qu'une photo qui lui a été envoyée depuis la bande de Gaza montre une personne qui pesait auparavant 80 kilogrammes, en a perdu la moitié à cause de la famine et de la maladie.

Elle a expliqué que les femmes enceintes doivent choisir entre leur propre mort et celle de leur bébé. Hala a ajouté qu'une de ses amies de Gaza avait appris qu'elle avait perdu son père en janvier et que son corps n'avait pas encore été retrouvé.

Des centaines de manifestants ont commencé à défiler, mais les policiers ont pourchassé le groupe, bloquant leur accès aux rues.

Lorsqu'ils se sont rendus sur York Road, certains manifestants ont organisé un sit-in de protestation, bloquant la circulation, suivi de plusieurs arrestations.

Les militants ont continué à scander des slogans pro-palestiniens même après leur arrestation.

Israël continue de pilonner la bande de Gaza depuis le 7 octobre dernier, en représailles à une attaque du Hamas qui avait provoqué la mort d'environ 1 200 personnes.

Lire aussi: Londres: Cinq personnes inculpées après avoir entravé une marche pro-palestinienne

Plus de 36 000 Palestiniens ont été tués à Gaza depuis le début de l’offensive israélienne. La majorité des personnes tuées sont des femmes et des enfants, et plus de 82 000 autres ont été blessées, selon les autorités sanitaires locales.

De vastes étendues de Gaza étaient en ruines au milieu du blocus paralysant imposé par Israël sur l'accès à la nourriture, à l'eau potable et aux médicaments.

Israël est accusé de génocide par la Cour internationale de Justice, dont le dernier arrêt a ordonné à Tel-Aviv de suspendre immédiatement ses opérations à Rafah, où plus d'un million de Palestiniens avaient cherché refuge pour fuir la guerre.

Lire aussi: Commémoration à Londres des agents de santé tués à Gaza