L'Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine (UNRWA) a déclaré, lundi, que plus d'un million de Palestiniens ont été déplacés de force de la ville de Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, à cause des bombardements israéliens continus sur l’enclave assiégée depuis le 7 octobre.

L'agence a expliqué sur la plateforme X que "des milliers de familles ont trouvé refuge dans des installations endommagées et détruites à Khan Younès, où l'Office de secours continue de fournir des services de base malgré les défis croissants".

"Les déplacements forcés ont contraint plus d'un million de personnes à quitter Rafah", a souligné l'agence onusienne, ajoutant que les "conditions dans la région sont inimaginables".

Depuis le 7 octobre dernier, Israël mène une guerre dévastatrice contre Gaza faisant plus de 36.400 morts, pour la plupart des enfants et des femmes, et environ 10.000 disparus au milieu d'une destruction massive et d'une famine qui a coûté la vie à des enfants et des personnes âgées.

Israël poursuit sa guerre, ignorant une résolution de l’ONU appelant à son arrêt immédiat, et les ordres de la Cour internationale de Justice d’arrêter ses opérations à Rafah et de prendre des mesures pour prévenir le "génocide" et "améliorer la situation humanitaire".