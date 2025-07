Le ministre turc des Transports et des Infrastructures, Abdulkadir Uraloglu, et le ministre de l'Industrie et de la Technologie, Mehmet Fatih Kacir, étaient présents à l'aérodrome de Murted, dans la province d'Ankara, pour assister à la cérémonie d’envoi du Turksat 6A en direction des Etats Unis.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan s’était félicité lors d’un discours à l’issue d’une réunion du cabinet que son pays soit parmi les 10 premiers pays producteurs de satellites de communication.

“Aujourd'hui, le voyage de notre premier satellite de communication national, Turksat 6A, commence. Avec la production de Turksat-6A, notre pays a pris sa place parmi les 10 premiers pays producteurs de satellites de communication et est devenu un exportateur de satellites. Je félicite tous ceux qui ont contribué à la conception et à la production de notre satellite”, a-t-il indiqué.

Le satellite a été envoyé pour un voyage d’une journée à bord d'un avion cargo Antonov AN-124 au port spatial de Cap Canaveral, en Floride, d'où il sera lancé dans l'espace.

Dès son arrivée, les procédures de lancement débuteront dans les installations de la société spatiale privée SpaceX, le lancement étant prévu entre le 8 et le 15 juillet.

Turksat 6A sera positionné sur une orbite à environ 35 800 kilomètres (22 245 miles) du sol à 42 degrés Est. Ainsi la zone de couverture des satellites turcs se sera étendue sur l'Inde, la Thaïlande, la Malaisie et l'Indonésie, soit une population totale de 5 milliards d'habitants.

Plusieurs agences et entreprises sont impliquées dans le projet Turksat 6A, notamment le ministère des transports et des infrastructures, la société de technologie satellitaire Turksat, les entreprises de défense Aselsan, Turkish Aerospace Industries et l'Institut de recherche sur les technologies spatiales du Conseil de la recherche scientifique et technologique de Turquie (TUBITAK).

La Turquie, l'un des rares pays capables de produire ses propres satellites de communication, vise maintenant à devenir un exportateur de satellites après le succès de Turksat 6A.

Lire aussi : Le nouveau satellite de communication turc étendra la couverture à plus de 5 milliards de personnes