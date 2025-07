L'armée libanaise a annoncé mercredi matin avoir blessé et arrêté une personne de nationalité syrienne qui avait ouvert le feu sur l'ambassade américaine dans la banlieue nord de Beyrouth.

La chancellerie assure que son personnel est sain et sauf.

L'attaquant a été blessé par balle par les forces libanaises, puis transféré à l'hôpital pour y être soigné.

Les troupes de l'armée déployées autour de l'ambassade ont mené une enquête et “les mesures nécessaires ont été prises pour assurer la sécurité de la région”, selon la l’armée libanaise qui a annoncé que le tireur a été blessé par balle par les forces libanaises, puis transféré à l'hôpital.

L'ambassade américaine à Beyrouth a indiqué de son côté sur son compte X que "des tirs d'armes légères ont été ouverts" près de l'entrée de l'ambassade.

"Grâce à la réaction rapide de l'armée libanaise, des unités de sécurité intérieure et de notre équipe de sécurité, notre ambassade et notre équipe sont saines et sauves", a-t-on ajouté de même source.

Le Premier ministre libanais Najib Mikati a déclaré s'être concerté avec les responsables de l'armée et des services de sécurité, qui l'ont assuré que "la situation est sous contrôle".

"Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances des faits et arrêter toutes les personnes qui y sont impliquées", a ajouté un communiqué de son bureau, précisant que l'ambassadrice Lisa Johnson se trouvait hors du pays.

En septembre 2023, un homme avait ouvert le feu sur l'ambassade sans faire de victime. Les autorités libanaises avaient par la suite annoncé l'avoir arrêté et indiqué qu'il s'agissait d'un livreur qui cherchait à "se venger" après avoir été humilié par le personnel de sécurité.