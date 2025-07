Le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahu a adressé, mercredi, une sévère mise en garde au groupe libanais Hezbollah, soulignant que l'armée israélienne est prête à “une opération extrêmement puissante” contre le Liban.

"Nous sommes prêts pour une opération très intense au nord. D'une manière ou d'une autre, nous allons y rétablir la sécurité", a indiqué Netanyahu, lors d'une visite près de la frontière avec le Liban.

Les alliés d'extrême droite de M. Netanyahu, les ministres Itamar Ben-Gvir et Bezalel Smotrich, ont tous les deux appelé ces derniers jours à agir en urgence pour “rétablir la sécurité” dans le nord d'Israël. Lundi, M. Smotrich avait déclaré que l'armée israélienne devrait envahir le Liban et repousser "des centaines de milliers de Libanais" de la zone frontalière entre les deux pays.

Rappel de 50 000 soldats réservistes

La radio de l'armée israélienne a, pour sa part, annoncé que le gouvernement israélien avait approuvé le rappel de 50 000 soldats réservistes supplémentaires en prévision d'une éventuelle escalade sur le front libanais.

Le média a également indiqué que le gouvernement avait autorisé l'augmentation du nombre de soldats réservistes actifs de 300 000 à 350 000.

Près de huit mois de violences frontalières ont fait au moins 455 morts au Liban, selon un décompte de l'AFP. Côté israélien, au moins 14 soldats et 11 civils ont été tués dans ces affrontements, selon les autorités.

La tension est vive le long de la frontière entre le Liban et Israël, avec des échanges de tirs intermittents entre les forces israéliennes et le Hezbollah. Il s'agit des affrontements les plus meurtriers depuis que les deux parties se sont livrées à une véritable guerre en 2006.

Pendant ce temps, ll’offensive militaire israélienne contre la Bande de Gaza a fait plus de 36 500 morts depuis l'attaque menée, le 7 octobre de l'année dernière, par le mouvement de résistance palestinien, Hamas.