Le ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan, s'est rendu mardi à Urumqi, la capitale de la province chinoise du Turkestan Oriental (nord-ouest).

M. Fidan a visité la mosquée Yanghang et le Grand Bazar international à Urumqi, a indiqué le ministère turc des Affaires étrangères dans un communiqué publié sur X.

Le Turkestan Oriental abrite l'ethnie ouïghoure, de confession musulmane.

La visite d'Urumqi fait partie d'un voyage officiel de trois jours en Chine de M. Fidan et de sa délégation qui devraient également se rendre dans la ville de Kashgar, dans la province.

Lors d'une conférence de presse avec son homologue chinois Wang Yi à Pékin mardi, M. Fidan a souligné l'importance des villes de Kashgar et d'Urumqi, en insistant sur leur rôle dans le monde sino-turc et sino-islamique.

Il a déclaré que Kashgar et Urumqi sont deux anciennes villes turco-islamiques qui ont contribué à la richesse culturelle de la Chine.

Le responsable turc a également rencontré le vice-président chinois Han Zheng.

La visite de M. Fidan dans la province du Turkestan Oriental est la première visite de plus haut niveau d’un responsable turc depuis que le président Recep Tayyip Erdogan, alors Premier ministre, s'était rendu dans la région en avril 2012.

Ces derniers temps, la Turquie a pris des mesures pour renforcer ses relations avec toutes les régions de Chine.

Dans ce contexte, Ankara a renforcé sa présence diplomatique en Chine en ouvrant un consulat général à Chengdu l'année dernière, en plus de son ambassade à Pékin et de ses consulats à Guangzhou, Shanghai et Hong Kong.