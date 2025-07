Par voie de communiqué, le CFCM a exprimé sa “solidarité totale” avec la victime et a dénoncé la violence des mots utilisés. Le CFCM, qui n’a pas précisé le lieu du tragique événement pour des raisons de sécurité, souligne que “de telles expressions peuvent malheureusement précéder des violences physiques".

Dans son communiqué, le CFCM critique également les propos récents de Bernard Henri Lévi sur BFMTV. Il a minimisé les opinions anti-islamiques de Douglas Murray, en affirmant qu'elles “ne sont pas pertinentes pour lutter contre l'antisémitisme”. Pour le CFCM, cette attitude est inacceptable, car elle sous-estime les dangers de l'islamophobie.

Tout en appelant à la vigilance face aux discours de haine et de discrimination, quelle que soit leur cible, le CFCM demande la condamnation de “toutes les formes de haine avec la même détermination”, afin de “préserver les fondements de notre pacte républicain”.

Ce tag raciste rappelle tristement que les préjugés et la haine restent des problématiques actuelles en France, et que la lutte contre toutes les formes de discrimination doit être menée avec vigueur et constance.

Pour rappel, sous le nazisme, les fours crématoires ont été tristement utilisés dans les camps de concentration et d'extermination pour incinérer les corps des victimes. Ils faisaient partie de la logistique de l'extermination de masse orchestrée par le régime nazi, dans le cadre de la Shoah (Holocauste).

Les fours crématoires sous le nazisme sont devenus un symbole des horreurs et des crimes contre l'humanité perpétrés pendant la Seconde Guerre mondiale.