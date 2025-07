L'Espagne a décidé de s'associer à la plainte pour génocide déposée par l'Afrique du Sud contre Israël devant la Cour internationale de Justice, a déclaré, ce jeudi, José Manuel Albares, ministre espagnol des Affaires étrangères.

"Notre seul objectif est de mettre fin à la guerre et de commencer enfin à avancer dans l’application de la solution à deux États", a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse à Madrid, une semaine après la reconnaissance de l’État palestinien par l’Espagne.

Madrid a pris cette décision non seulement pour “permettre le retour de la paix à Gaza et au Moyen-Orient”, mais aussi en raison de son engagement envers le droit international, a-t-il ajouté.

L'Espagne devient le deuxième pays européen après l'Irlande à participer à cette affaire, à laquelle se sont également joints des pays comme le Chili et le Mexique. L’Afrique du Sud avait saisi la CIJ, en décembre dernier, et souhaitait que la Cour ordonne à Israël de cesser immédiatement toutes ses opérations militaires et de faciliter l’accès à l’aide humanitaire dans la bande de Gaza.

La cour a, alors, ordonné en janvier à Israël de faire tout ce qui est en son pouvoir pour prévenir tout acte de génocide et permettre l'entrée de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza.

L’Espagne se distingue des autres pays européens par son soutien à la cause palestinienne. Récemment, Madrid a officiellement reconnu l'État de Palestine le 28 mai.

La reconnaissance de l’Etat de Palestine est "une nécessité" pour "parvenir à la paix" entre Israéliens et Palestiniens, en plus d'être "une question de justice historique" pour le peuple palestinien, avait déclaré Pedro Sánchez, devenu l'une des voix les plus critiques du gouvernement israélien au sein de l'UE depuis le début de la guerre à Gaza.