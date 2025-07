Le projet, obtenu par l'Associated Press, indique que le Conseil de sécurité "accueille favorablement la nouvelle proposition de cessez-le-feu annoncée le 31 mai, qui est acceptable pour Israël ... (et) appelle le Hamas à l'accepter également".

Mais un responsable israélien, sous couvert d’anonymat, a déclaré à l'agence de presse AP que cette formulation ne tenait pas compte de l'objectif déclaré d'Israël de détruire le Hamas.

Israël s'est montré réticent à signer le document parrainé par les États-Unis qui stipule spécifiquement un cessez-le-feu. Israël s'oppose également à la formulation proposée qui « rejette toute tentative de changement démographique ou territorial dans la bande de Gaza ».

Cela inclut "les actions qui réduisent le territoire de Gaza, telles que l'établissement permanent, officiellement ou officieusement, de zones dites tampons", ce qu'Israël a déjà déclaré vouloir faire.

Auparavant, la Russie, la Chine et l'Algérie avaient émis des doutes quant à l'accord d'Israël sur le plan américain qui, selon M. Biden, aurait été accepté par M. Netanyahu.

La Russie et la Chine en désaccord avec les États-Unis

La Russie et la Chine, qui détiennent le droit de veto aux côtés des États-Unis, de la France et de la Grande-Bretagne au sein du Conseil de sécurité des Nations unies, ont exprimé leur inquiétude quant à un projet de résolution américain qui soutiendrait une proposition de cessez-le-feu entre Israël et le groupe de résistance palestinien Hamas, présentée par le président Joe Biden.

Le seul membre arabe du Conseil, l'Algérie, a également fait savoir qu'elle n'était pas prête à soutenir le texte, selon des diplomates.

Pour être adoptée, une résolution doit recueillir au moins neuf votes favorables et aucun veto de la part des cinq membres permanents et disposant donc d'un droit de veto.

Le projet actuel salue la proposition de cessez-le-feu, la qualifie d'"acceptable" pour Israël, "appelle le Hamas à l'accepter également et exhorte les deux parties à en appliquer pleinement les termes, sans délai et sans condition".

Toutefois, certains membres du Conseil se demandent si Israël a réellement accepté le plan et souhaitent que le Conseil s'en tienne à la demande faite en mars d'un cessez-le-feu immédiat et de la libération inconditionnelle de tous les otages, ont indiqué des diplomates.

La Russie a proposé des amendements au texte américain, auquel l'agence de presse Reuters a eu accès. Ces amendements consistent notamment à demander au Hamas et à Israël d'accepter la proposition et exigent un cessez-le-feu immédiat, inconditionnel et permanent, respecté par toutes les parties.

Moscou souhaite également que le projet souligne que le cessez-le-feu de la première phase restera en place tant que les négociations se poursuivront sur la deuxième phase, reflétant ainsi les remarques faites par M. Biden la semaine dernière.

La guerre d'Israël contre Gaza, qui en est à son 245e jour, a tué au moins 36 654 Palestiniens - dont 71 % de femmes, d'enfants et de nourrissons - et en a blessé 83 309, selon la Palestine, dont plus de 10 000 seraient enterrés sous les débris des maisons bombardées.

