Alors que le scrutin des élections européennes approche à grands pas, les appels à la mobilisation se multiplient partout au cœur des réseaux pro-Palestiniens, qui espèrent que leurs revendications seront portées à Strasbourg en cas de victoire de mouvements politiques favorables.

En France, s'il existe une liste "Free Palestine" qui bénéficie d'une faible exposition médiatique et dispose de très peu de moyens, c'est bien la liste LFI (La France Insoumise), qui rassemble le plus d'intentions de vote de la part des électeurs sensibles à la cause.

Dans les manifestations qui sont devenues quasi-quotidiennes en France, ce sont bien les drapeaux du parti de Jean-Luc Mélenchon qui flottent avec ceux de la Palestine, tandis que deux députés du groupe ont brandi, ces derniers jours, des drapeaux palestiniens dans l'hémicycle du palais Bourbon.

Nordine, manifestant devant la mairie de Nice pour réclamer le retrait des drapeaux israéliens, confie à Anadolu être déterminé à voter et à encourager d'autres à le faire. Il soutient LFI pour propulser la franco-palestinienne Rima Hassan au Parlement européen et pour faire entendre sa voix sur des sujets comme la reconnaissance de l'État palestinien, les sanctions contre Israël et la restitution des terres colonisées en Cisjordanie.

Samedi, au milieu des milliers de manifestants niçois appelant à un cessez-le-feu, plusieurs pancartes encourageaient le vote. "Le 9 juin, je vote" ou encore "pour la Palestine le 9 juin" étaient visibles dans le cortège.

Faouzi, entrepreneur dans le bâtiment, explique qu'il souhaite tout faire pour que la Palestine soit présente au scrutin. "J'irai voter avec mon keffieh. Habituellement, à part pour la présidentielle, je ne vote pas, mais cette année, j'ai demandé à toute ma famille de voter," dit-il. "Le contexte géopolitique nous oblige à prendre nos responsabilités."

Yasmina, cadre de la fonction publique, a envoyé des messages groupés à tout son répertoire pour encourager le vote. Elle insiste sur l'importance de voter LFI, qu'elle considère comme le seul parti clair sur les questions d'islamophobie et de Palestine.

La question palestinienne est devenue un enjeu électoral majeur. Lors du grand débat de fin mai organisé par BFMTV, Manon Aubry, candidate LFI, a plaidé pour la reconnaissance de l'État palestinien, des sanctions contre Israël et un embargo sur les ventes d'armes. Elle a interpellé Valérie Hayer, candidate macroniste, qui a estimé que "les conditions ne sont pas réunies" pour une telle démarche qu'elle juge favorable au Hamas.

Malgré la mobilisation de LFI, c'est le Rassemblement National (RN) qui arrive en tête des sondages avec près de 33% des intentions de vote, suivi par Valérie Hayer (15%), la liste socialiste de Raphaël Glucksmann (13,5%) et Manon Aubry (8%).