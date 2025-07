Des groupes de défense et d'action tels que CODEPINK et le Council on American Islamic Relations ont déclaré, vendredi, que des manifestations étaient prévues, samedi, à l'occasion des huit mois de la guerre menée par Israël à Gaza, qui a fait des dizaines de milliers de morts tout en provoquant une crise humanitaire caractérisée par une famine et des destructions généralisées.

"En prévision des événements de ce week-end à Washington, D.C., qui risquent de rassembler de grandes foules, des mesures supplémentaires de sécurité publique ont été mises en place près du complexe de la Maison-Blanche", a déclaré un porte-parole des services secrets américains.

M. Biden et la Maison Blanche ont déjà déclaré qu'ils étaient favorables à des manifestations pacifiques, mais pas au "chaos" et à la violence.

Des manifestations dans tout le pays

Les États-Unis, principal allié d'Israël, ont connu des mois de manifestations pro-palestiniennes, allant de marches à Washington et de veillées près de la Maison Blanche au blocage de ponts et de routes près des gares et des aéroports dans de nombreuses villes, en passant par des campements sur de nombreux campus universitaires.

Au moins huit fonctionnaires ont quitté l'administration du président Joe Biden en invoquant leur opposition à sa politique. Les manifestants ont également perturbé certains événements de la campagne de réélection de Joe Biden.

Les manifestations universitaires ont donné lieu à des violences occasionnelles, tandis que la police a procédé à des arrestations sur les campus pour dégager les campements. Il y a quelques semaines, des militants anti-guerre installés à l'université de Californie, à Los Angeles, ont été violemment attaqués par une foule.

L'assaut israélien sur Gaza a fait plus de 36 000 morts, selon le ministère de la santé local, a déplacé la quasi-totalité des 2,3 millions d'habitants de la région et a donné lieu à des accusation de génocide.

Lire aussi : Un camp pro-palestinien érigé à nouveau à l'Université Columbia