C’est une élection européenne qui chamboule tout, la scène politique française est secouée par le résultat du RN aux européennes . À 21H00, Emmanuel Macron a pris la parole depuis l’Elysée, l’air grave. “Ce soir, ce n’est pas un bon résultat pour les partis qui défendent l’Europe”, a-t-il dit. Il développe l’idée que la montée de l’extrême-droite est un danger pour l’Europe et un “déclassement” pour la France. Face à cette situation, il estime qu’il faut clarifier les choses, et comme réponse, le président a décidé de dissoudre l’Assemblée nationale. Les élections auront lieu le 30 juin et 7 juillet prochain. "Cette décision est grave, lourde, mais c'est avant tout un acte de confiance", a-t-il souligné, disant sa "confiance (...) en la capacité du peuple français à faire le choix le plus juste pour lui-même et pour les générations futures". "Que la parole soit donnée au peuple souverain", a-t-il lancé. "Rien n'est plus républicain".

Coup de poker ou ruse d’Emmanuel Macron, tous les partis ce soir vont devoir relancer une campagne. Jordan Bardella, le chef de file du Rassemblement National avait demandé la dissolution de l’Assemblée nationale française dès 20h00 se posant comme le grand parti d’opposition nationale. L’extrême-droite avec le parti Reconquête atteint presque 40% des voix.

Jordan Bardella, le chef du Rassemblement national, et tête de liste pour les européennes a déclaré accueillir cette victoire avec “gravité et humilité”, et si l’heure était à la fête à son QG de campagne, la dissolution semble l'avoir un peu surpris. Marine le Pen s'est exprimée brièvement après l'allocution du président de la République et a déclaré que son parti était prêt à relever le défi.

Un scrutin pour ou contre Macron

Ce scrutin européen avait plus l’allure d’une élection de mi-mandat pour Emmanuel Macron que d’un scrutin européen. Le parti présidentiel Renaissance a enregistré un sévère 15,2% des voix. En 2019, le parti présidentiel avait presque rattrapé le RN juste avant le scrutin, cette fois, ce ne fut pas le cas. À droite, le RN a également siphonné les voix des Républicains qui se sont effondré avec 7,2%

Le RN estime incarner ce dimanche soir l’après-Macron et commence à rêver d’une même victoire au plan national. Dès 20h30, Manon Aubry, la tête de liste de la France Insoumise répondait au chef de file du RN: “L’après Macron n’appartient pas au Rassemblement national. C’est une déroute du macronisme sanctionné pour une politique injuste.” Selon elle, le président doit abandonner sa réforme du chômage et reconnaître l’Etat de Palestine.”

Globalement à gauche, il n’y a pas eu de séisme si ce n’est la sous-performance des Écologistes qui passent tout juste la barre des 5%. Le PS fait un honorable 14% et la France Insoumise enregistre 8,7% des voix, un résultat meilleur qu’en 2019. Rima Hassan qui a incarné le soutien à la Palestine pendant la campagne, est élue au Parlement européen.