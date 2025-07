La Turquie se dit satisfaite de l'adoption par le Conseil de sécurité de l'ONU d'une résolution appelant à un cessez-le-feu dans la bande de Gaza, a déclaré mardi le ministère turc des Affaires étrangères, la qualifiant d’un "pas important".

"Nous considérons la résolution 2735 du Conseil de sécurité des Nations unies, adoptée le 10 juin, qui vise à instaurer un cessez-le-feu à Gaza, comme une étape importante pour mettre fin au massacre. Nous saluons l'approche constructive et positive du Hamas à l'égard du plan de cessez-le-feu", a déclaré le ministère dans un communiqué.

Cette déclaration fait suite à l'adoption par le Conseil de sécurité, lundi, d'une résolution rédigée par les États-Unis, qui soutient la proposition de cessez-le-feu à Gaza présentée par le président américain Joe Biden. La Russie s'est abstenue lors du vote, tandis que les 14 autres membres du Conseil ont voté en faveur de la résolution.

"Il est impératif qu'Israël annonce son engagement à mettre en œuvre un cessez-le-feu permanent et qu'il applique pleinement tous les éléments de la résolution", a indiqué le ministère.

La Turquie continuera à contribuer aux mesures qui garantiront la fin permanente de la guerre, le retrait d'Israël de tout Gaza, la libération mutuelle des otages et des prisonniers, le retour des Palestiniens déplacés à Gaza, l'acheminement ininterrompu et adéquat de l'aide humanitaire et la reconstruction de Gaza, a ajouté le ministère.

