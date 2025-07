Lorsque l'Arabie saoudite a arrêté puis expulsé, la semaine dernière, six reporters de l'Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB), elle a pratiquement mis le feu aux poudres dans une région en proie aux conflits.

En outre, deux jours plus tard, la police saoudienne aurait arrêté deux autres journalistes, dont un reporter de la chaîne al-Alam et un reporter de la chaîne semi-officielle IRNA, deux organes de presse iraniens.

Ces journalistes ont été appréhendés alors qu'ils descendaient de leur véhicule pour assister à la cérémonie de prière de Kumeyl à l'hôtel où séjournaient les pèlerins iraniens. Le même jour, un documentariste radio aurait également été convoqué et détenu à son hôtel à Médine.

Peyman Jebelli, directeur de l'IRIB qui a accueilli ces journalistes à l'aéroport après qu'ils ont été expulsés d'Arabie saoudite sans avoir accompli les rites du Hajj, a déclaré : ”Cet incident a été surprenant pour nous aussi, car nous n'avions pas rencontré une telle situation au cours des années précédentes. Nous n'avons pas encore d'informations sur les raisons de cet incident et nous mènerons les enquêtes nécessaires, si Dieu le veut".

L'absence d'explication de la part du gouvernement saoudien concernant l'expulsion de ces journalistes a rendu les choses encore plus mystérieuses. Cependant, la cause la plus probable de cet incident est le récent appel du guide suprême iranien, Ali Khamenei, concernant la cérémonie du Hajj de cette année.

Le 6 mai dernier, lors d'une réunion avec les dirigeants et les responsables des délégations iraniennes du Hadj, M. Khamenei a déclaré : “Depuis la Révolution, le désaveu (bara'at) est l'un des principes fondamentaux du Hajj. Cependant, cette année, avec les grands et étranges événements de Gaza, qui ont révélé plus que jamais la nature sanguinaire des structures enracinées dans la civilisation occidentale, le Hajj de cette année est spécifiquement le Hajj du désaveu".

La propagande de désaveu de l'Iran

Compte tenu de la structure de l'État iranien et de la position d'Ali Khamenei en son sein, cet appel peut être considéré comme un ordre adressé aux Iraniens. En d'autres termes, les responsables iraniens déploieront de grands efforts pour mettre en œuvre l'ordre de Khamenei.

Dans le contexte du discours révolutionnaire iranien, la question du désaveu (bara'at), qui est une question jurisprudentielle dans l'Islam, ne se limite pas à des questions individuelles ou doctrinales, mais englobe également des dimensions politiques et sociales.

Ce rejet actif se manifeste lors de la cérémonie du Hajj par le chant de slogans tels que «Mort à l'Amérique» et «Mort à Israël», lorsque les pèlerins iraniens expriment leur colère à l'égard de l'Occident.

La propagande de désaveu de l'Iran a été lancée par Khomeini après la révolution de 1979. Menée pour la première fois en 1980, cette propagande a atteint une nouvelle phase en 1987 avec l'appel de Khomeini à un «retour au Hadj abrahamique».

Lors de la manifestation du 31 juillet 1987, les pèlerins iraniens ont protesté contre les ennemis de l'Iran en scandant «Mort à l'Amérique» et «Mort à Israël» dans les rues de la Mecque.

Cependant, la réponse de la police saoudienne a été extrêmement sévère et les affrontements qui ont suivi entre la police saoudienne et les manifestants iraniens ont coûté la vie à 402 personnes. Selon la déclaration officielle de l'Arabie saoudite, 275 des personnes décédées étaient des citoyens iraniens.

À la suite de cet incident, les relations entre l'Iran et l'Arabie saoudite se sont effondrées et des liens normaux n'ont pas pu être établis tant que Khomeini était en vie.

En effet, dans l'un de ses discours, Khomeini avait déclaré : ”Si nous renonçons à la question de Jérusalem, si nous renonçons à Saddam, si nous renonçons à tous ceux qui nous ont fait du tort, nous ne pouvons pas renoncer à la question du Hejaz. La question du Hejaz est distincte des autres questions, c'est une toute autre question" affirmant, ainsi, que l'Iran ne pardonnerait jamais à l'Arabie saoudite.

Le coup de sabre de Khomeini indiquait que, dans la perception des dirigeants iraniens, l'Arabie saoudite -appelée Hejaz en persan - a une image plus négative que l'ancien dirigeant irakien Saddam Hussein, qui a mené une guerre de huit ans contre l'Iran, faisant des milliers de victimes.

Ainsi, le récent appel d'Ali Khamenei à “désavouer l'Occident” lors de la cérémonie du Hadj 2024 a immédiatement rappelé les événements du 31 juillet 1987.

L'ancien ministre iranien des Affaires étrangères, Manouchehr Mottaki, est apparu à la télévision publique iranienne, le même jour, pour commenter la déclaration de M. Khamenei et souligner les tensions entre l'Iran et l'Arabie saoudite.

Dans cette émission, Mottaki a déclaré : ”Le Hadj de cette année est différent de toutes les cérémonies du Hadj des quarante dernières années.... Cette année, nous assisterons à un profond changement à La Mecque... Ce que l'Arabie saoudite doit faire cette année, c'est de ne pas entraver la colère des musulmans pendant les jours de désaveu, quelles que soient les circonstances...".

Toutefois, la position de l'Arabie saoudite à l'égard de la propagande de désaveu de l'Iran est loin d'être positive, accusant Téhéran de tenter de politiser et d'instrumentaliser la cérémonie du Hadj.

Une nouvelle crise se prépare-t-elle ?

Les détracteurs de la propagande de désaveu de l'Iran pendant la cérémonie du Hadj font valoir qu'elle est en contradiction avec le Coran et les enseignements religieux.

Selon ce point de vue, la sunna du prophète Mahomet pendant le Hadj était uniquement axée sur l'adoration et la supplication. Le fait de crier des slogans contre des ennemis et des actions contraires aux objectifs du Hadj est inapproprié et considéré comme un péché.

En outre, l'Iran est accusé d'exploiter cette cérémonie religieuse pour ses intérêts politiques.

Un examen des quarante dernières années de relations entre l'Iran et l'Arabie saoudite révèle que la propagande de désaveu a toujours été un point de discorde important.

Ces dernières années, cependant, le retrait relatif de l'Iran a conduit à un dégel des relations bilatérales. Après plus de sept ans de rupture des relations diplomatiques, l'Iran et l'Arabie saoudite, avec la médiation de la Chine, ont annoncé la reprise des relations bilatérales en mars 2023.

La cérémonie d'inauguration de l'ambassade de la République islamique d'Iran à Riyad s'est ensuite tenue le 5 juin 2023, en présence de fonctionnaires du ministère iranien des Affaires étrangères et de représentants d'organisations régionales et internationales basées à Riyad.

Cependant, la déclaration de Khamenei du 6 mai indique que les relations bilatérales pourraient connaître une nouvelle crise. La récente détention et l'expulsion de journalistes iraniens en sont les signes précurseurs.

