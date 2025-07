Le Roi Philippe a confié au chef de la droite flamande, Bart de Wewer, la mission de lancer des discussions pour former un gouvernement. Il devra rendre compte au souverain des résultats dans une semaine. Bart de Wewer est à la tête de la Nouvelle alliance flamande (N-VA), parti politique ultra-conservateur belge qui veut l'indépendance de la région flamande de Belgique.

La droite ultra-conservatrice et séparatiste, la N-VA a en effet gagné les élections fédérales en Belgique avec 18,6% des voix. Le Vlam’s blok, parti d’extrême droite est arrivé second avec 15,4%.

Trois élections en un jour, en Belgique

C’était le ‘Super Sunday’, trois élections dans la même journée du dimanche en Belgique. Ces scrutins ont chamboulé le pays. Et c’est peu dire. Lundi, le chef de gouvernement libéral,Alexander De Croo, a démissionné, après avoir peiné à réunir plus de 5,8% aux européennes.

Mais les autres scrutins ont, également, bousculé la scène politique belge. Dans ces élections, les grands perdants sont la gauche et les écologistes. Et ce, même en Belgique francophone traditionnellement plus à gauche que la Flandre.

Les Engagés, parti conservateur, a quasi triplé son nombre de sièges et le Mouvement réformateur (MR) devient le premier parti de Wallonie devant le PS. En un mot, la Wallonie bascule à droite.

Le jeu des coalitions est ouvert en Belgique

Finalement, ce glissement général à droite pourrait rendre le jeu des coalitions plus simple. Néanmoins,constituer un gouvernement n’est jamais chose aisée. En 2010, la Belgique est restée sans gouvernement pendant 541 jours.

Déjà les pronostics fleurissent. Une coalition réunissant les partis flamands et wallons de droite avec les socialistes flamands semble la plus facile à mettre sur pied. Elle a même déjà son petit nom. La coalition “Aland” ou fantaisie !

Le parlement belge compte 150 députés. Pour survivre, une coalition doit compter environ 80 députés. Le nouveau parlement affiche 12 différents partis après les élections du 9 juin.

