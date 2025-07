C’est peu dire que la Hongrie n’apprécie pas la décision de la Cour de justice européenne. Sur son compte X, Viktor Orban a critiqué cette décision. “L'amende de 200 millions d'euros, plus 1 million d'euros par jour (!!!) pour avoir défendu les frontières de l'UE est scandaleuse et inacceptable. Les migrants illégaux semblent plus importants pour les bureaucrates de Bruxelles que leurs propres citoyens européens”

L’affaire remonte à 2020. La commission européenne avait fait remonter le problème devant la Cour de justice de l’Union européenne pour non-respect par . Budapest des règles européennes en matière d’immigration.

"Ce manquement, qui consiste à éluder délibérément l'application d'une politique commune de l'Union dans son ensemble, constitue une violation inédite et exceptionnellement grave du droit de l'Union", explique la CJUE pour justifier cette nouvelle sanction de la politique migratoire du Premier ministre hongrois. Selon la Cour et la commission européenne, ce non-respect des règles migratoires fait peser sur les autres le poids de la gestion des demandeurs d’asile.

La Hongrie refuse de jouer collectif en matière d’immigration

Ce pays d'Europe centrale a érigé des clôtures à ses frontières et restreint le dépôt des demandes d'asile aux ambassades à l'étranger. Elle refuse dans les faits de recevoir, gérer, ou héberger des demandeurs d’asile, alors que le droit européen inscrit la possibilité de déposer une demande d’asile dans les pays membres. En outre, Budapest renvoie les demandeurs d’asile vers les pays de transit, refuse de les héberger ou de gérer les demandes d’asile.

Budapest a déjà été condamnée à l’instar de la Pologne et de la République tchèque pour avoir refusé un quota d'accueil de réfugiés décidé dans le cadre du programme européen lancé au moment de la crise de l'accueil des migrants en 2015.

Viktor Orban, un populiste anti-européen

En avril 2024, la Hongrie a également voté contre le Pacte immigration et asile qui justement renforce le principe de solidarité entre pays européens. Il s’agit en fait de ne pas laisser les pays où les migrants arrivent en nombre, assumer seuls le coût de la gestion des demandeurs d’asile. Cette solidarité doit se traduire par l'accueil de demandeurs d'asile ou par une contribution financière.

Que se passe-t-il si Budapest ne paye pas ? Face au refus de la Pologne de payer une amende, la Commission a déduit le montant de l'amende des fonds européens versés à la Pologne.

Hasard du calendrier, la Hongrie prend la présidence tournante de l’Union européenne le 1er juillet prochain pour six mois. Lors des élections européennes du 9 juin dernier, le Fidesz a recueilli 44% des voix, il aura 11 députés à Strasbourg mais c'est son pire score électoral en vingt années au pouvoir.

