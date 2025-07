Plus de six millions de réfugiés palestiniens sont enregistrés auprès de l’agence des Nations unies pour les réfugiés UNRWA, selon des chiffres officiels.

Dans une déclaration marquant la Journée mondiale des réfugiés, le Bureau central palestinien des statistiques a déclaré que 2,5 millions de réfugiés vivent en Cisjordanie occupée et à Gaza assiégée et constituent 42% des réfugiés palestiniens enregistrés.

Le communiqué indique que les réfugiés représentent respectivement environ 66% et 26,3% de la population de Gaza et de la Cisjordanie occupée.

Réfugiés non enregistrés

Selon le communiqué, environ 40,2% des réfugiés palestiniens de la diaspora vivent en Jordanie, 9,7% en Syrie et 8,2% au Liban.

“Ces estimations représentent le nombre minimum de réfugiés palestiniens, en tenant compte du fait qu’il s’agit de réfugiés non enregistrés, car ce nombre n’inclut pas les Palestiniens qui ont été déplacés après 1949 jusqu’à la veille de la guerre de juin 1967”, indique le communiqué.

“Cela n’inclut pas non plus les Palestiniens qui sont partis ou ont été déportés en 1967 pour cause de guerre et ceux qui n’étaient pas des réfugiés en premier lieu”.

