"La réponse est non", a répondu de façon catégorique Darmanin, candidat aux législatives dans la 10e circonscription du Nord, à la question des journalistes de savoir s’il souhaite rester ministre après le scrutin.

"Si je suis battu, je démissionnerai évidemment le soir même. S'il y a une majorité, le président de la République choisira son gouvernement, et si l'ultra-gauche ou l'ultra-droite gagne, il est évident que dès le lundi matin je ne serai plus ministre. Le Président décidera ce qu'il fera, mais moi je ne serai pas ministre un jour de plus", a déclaré Gérald Darmanin en déplacement à Lille.

La nouvelle étude Ifop-Fiducial pour Le Figaro, LCI et Sud Radio révèle une percée significative du RN dans les élections législatives anticipées prévues les 30 juin et 7 juillet, en hausse de 15 points par rapport aux législatives de 2022.

La large victoire du Rassemblement national (RN) aux élections européennes en France a conduit le président Emmanuel Macron à annoncer dimanche, à la surprise générale, la dissolution de l'Assemblée nationale et la tenue d'élections législatives anticipées les 30 juin et 7 juillet.

Ce séisme politique remet la France en campagne électorale alors qu'en Europe, les partis nationalistes eurosceptiques ont réalisé une percée lors de ce scrutin, causant une incertitude accrue sur l'orientation politique future de l'Union européenne.

