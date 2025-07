Le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, s’est envolé, ce dimanche, à Washington pour discuter de la prochaine phase de la guerre à Gaza et de la montée des tensions à la frontière avec le Liban, où les échanges de tirs avec le Hezbollah alimentent les craintes d'un conflit plus large.

Le Hezbollah échange des tirs avec Israël, depuis le début de la guerre à Gaza, il y a plus de huit mois. Le groupe a déclaré qu'il ne s'arrêterait pas tant qu'il n'y aurait pas un cessez-le-feu à Gaza.

"Nous sommes prêts à toute action qui pourrait être nécessaire à Gaza, au Liban et dans d'autres régions", a déclaré Gallant dans un communiqué avant de se rendre à Washington, où il a annoncé qu'il rencontrerait son homologue Lloyd Austin et le secrétaire d'État Antony Blinken.

Plus tôt en juin, le Hezbollah a ciblé des villes et des sites militaires israéliens avec les plus grandes volées de roquettes et de drones jamais enregistrées dans les hostilités, après qu’une frappe israélienne a tué le plus haut commandant du Hezbollah à ce jour.

L'envoyé américain Amos Hochstein s'est rendu en Israël et au Liban la semaine dernière pour tenter d'apaiser les tensions, sur fond d'une recrudescence des tirs transfrontaliers et d'une escalade des discours des deux côtés.

Certains responsables israéliens ont lié l'offensive israélienne en cours sur Rafah, la zone sud de Gaza où ils prétendent cibler les derniers bataillons du groupe de résistance palestinien Hamas, à une réorientation potentielle des opérations sur le Liban.

Gallant semble faire le même lien dans sa déclaration.

"La transition vers la phase C à Gaza est d'une grande importance. Je discuterai de cette transition avec les responsables américains, de la façon dont elle pourrait permettre des choses supplémentaires et je sais que nous parviendrons également à une coopération étroite avec les États-Unis sur cette question", a déclaré Gallant.

Réduire les opérations à Gaza libérerait des forces pour affronter le Hezbollah, si Israël lançait une offensive terrestre ou intensifiait ses bombardements aériens.

Les responsables ont décrit la troisième et dernière phase de l'offensive israélienne à Gaza comme une fin des combats tout en intensifiant les efforts pour stabiliser la situation “post-Hamas” et commencer la reconstruction dans l'enclave, dont une grande partie a été détruite.

