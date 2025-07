Les rebelles Houthis du Yémen revendiquent l’attaque “avec précision” d’un navire battant pavillon israélien, dans la mer d’Oman.

“L’engin utilisé dans cette opération est un missile balistique récemment déployé qui a démontré sa précision lors d’essais”, s’est réjoui un porte-parole du groupe.

"Il a notamment la capacité de frapper efficacement des cibles lointaines", a-t-il ajouté.

Israël n'a pas réagi pour le moment

Les Houthis mènent depuis des mois des attaques avec des missiles et des drones au large du Yémen contre les navires soupçonnés de desservir Israël, affirmant qu’ils agissent en soutien à la bande de Gaza qui subit depuis le 7 octobre dernier une offensive militaire israélienne dévastatrice.

Les attaques en mer Rouge et dans le golfe d'Aden, zones maritimes clés pour le commerce mondial, ont fait grimper en flèche les coûts d'assurance et ont incité de nombreuses entreprises de transport maritime à naviguer par la pointe sud de l'Afrique, un chemin beaucoup plus long.

Outre les attaques contre des navires, les Houthis ont arrêté récemment plus d'une douzaine de travailleurs humanitaires, dont des employés de l'ONU, les accusant de faire partie d'un "réseau d'espionnage américano-israélien".

Les États-Unis et le Royaume-Uni organisent des frappes aériennes de représailles contre les sites houthis, dans le cadre d’une coalition militaire internationale.

Lire aussi: Un navire marchand endommagé par un drone au large du Yémen, selon une agence britannique