Les passages à tabac, les violences sexuelles, la mauvaise alimentation figurent parmi les actes de torture et maltraitance dont sont victimes les Palestiniens détenus dans les prisons israéliennes. On découvre que les prisonniers palestiniens en Israël subissent, aussi, morsures et intimidations de chiens.

Le porte-parole du Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'Homme (HCDH), Jeremy Laurence, a critiqué les soldats israéliens accusés d’avoir lâché des chiens sur des détenus palestiniens.

Laurence a répondu aux questions de l’agence Anadolu relatives au mauvais traitement des prisonniers palestiniens. Outre l’utilisation des chiens pour attaquer ces prisonniers, il y a des actes de violence sexuelle, l’utilisation des Palestiniens blessés comme boucliers humains en Cisjordanie occupée.

"Nous avons connaissance d'informations selon lesquelles des chiens auraient été lâchés sur des détenus, entraînant dans certains cas des attaques et des morsures", a déclaré Laurence.

“De telles actions constituent de graves violations des obligations d'Israël, en vertu du droit des personnes protégées par le droit international,les droits de l'Homme, les droits individuels à la vie et à la santé, l'interdiction absolue des peines ou traitements inhumains ou dégradants “, a souligné Laurence.

Le 22 juin, des soldats israéliens ont attaqué une maison du quartier El-Jabariyyat à Jénine, blessant trois jeunes hommes par balle.

Ils ont, de surcroît, attaché l'un des blessés au capot d'une Jeep militaire, l'utilisant comme bouclier humain et ont empêché les équipes médicales d'atteindre les Palestiniens blessés.

Lire aussi: Pour garder le contrôle des prisons surpeuplées, Israël libère une cinquantaine de palestiniens