Victor Orban avec ses collègues autrichiens sont décidés à remanier la configuration politique du Parlement européen. Le Parti de la liberté (FPO) d'extrême droite autrichien, le Fidesz du Premier ministre hongrois Viktor Orban et le parti populiste tchèque ANO dirigé par Andrej Babis ont annoncé, ce dimanche, qu'ils formaient une nouvelle alliance au Parlement européen. Cette annonce intervient la veille de la prise de la présidence de l'Union européenne par la Hongrie.

Pour que ce nouveau groupe soit adoubé, il faut que quatre autres formations de quatre pays européens le rejoignent. La règle est la suivante : des partis issus d'au moins un quart des 27 États membres de l'Union européenne sont nécessaires pour former officiellement un nouveau groupe politique.

lire aussi: L'Europe au centre-droit malgré la poussée de l’extrême-droite

Les patriotes européens, futur groupe des nationalistes ?

Au programme de ces partis d’extrême droite anti-européens, sans surprise, on retrouve la lutte contre les migrants et le transfert vers les pays des compétences européennes.

"Aujourd'hui est un jour historique car nous entrons dans une nouvelle ère de la politique européenne", a déclaré Herbert Kickl, chef du FPO (le parti autrichien), lors d'une conférence de presse avec Viktor Orban, organisée à la dernière minute dans un hôtel de Vienne. Ce nouveau groupe pourrait s’appeler “Patriotes pour l’Europe”. On ne sait pas si le Rassemblement national rejoindra cette formation. Le RN est mobilisé dans les législatives anticipées qui pourraient le voir obtenir une majorité à l’Assemblée nationale française.

lire aussi: UE: la Hongrie scandalisée par l’amende de 200 millions d’euros

La Hongrie veut réorganiser les blocs du Parlement européen

A ce jour, les différents mouvements d’extrême droite se divisaient entre deux groupes, les Conservateurs et Réformistes (ECR), et le groupe Identité et Démocratie (ID). Ainsi le Fidesz s'est séparé du Parti populaire européen (PPE) de centre-droite en 2021, le FPO fait partie du groupe politique Identité et Démocratie, au même titre que le Rassemblement national (RN) de Marine Le Pen en France.

L’équilibre du Parlement européen pourrait en sortir quelque peu chamboulé. Au lendemain des élections européennes du 9 juin dernier, le PPE (parti populaire européen) reste le plus grand bloc politique et avec les Renew Europe. Il peut espérer conserver la mainmise sur l’agenda politique. Une réalité que le hongrois Victor Orban veut modifier. Il a ainsi déclaré : "Aujourd'hui, nous créons une formation politique qui, à mon avis, prendra un départ fulgurant et deviendra très rapidement le plus grand groupe de la droite européenne”.