La France se réveille avec un camp tout sourire qui grâce à la dissolution se retrouve en tête, avec pour la première fois de son histoire la possibilité d’accéder au pouvoir. Jordan Bardella, le dirigeant du Rassemblement national était rayonnant dimanche soir en lançant “les Français ont rendu un verdict sans appel.” Et le jeune homme se voit déjà à Matignon, il a promis d”être "un Premier ministre de cohabitation, respectueux de la Constitution et de la fonction du président de la République, mais intransigeant" sur son projet de gouvernement. Le RN compte 39 députés élus dès le premier tour et est arrivé en tête de ce scrutin avec plus de 33% des voix.

La gauche unie, le NFP a obtenu 32 députés dès le premier tour, et s’en tire avec un bon score, 28,1% des voix. C’est un meilleur score qu’en 2022 avec la NUPES. Certains affirment qu’elle aurait pu mieux faire s' il n’y avait pas eu le repoussoir Jean-Luc Mélenchon.

Un camp présidentiel renvoyé dans les cordes

La droite traditionnelle a été sérieusement malmenée dans ce scrutin. La défaite est cuisante pour le camp d’Emmanuel Macron qui n’a que deux députés élus au premier tour. Quant aux Républicains ils n’ont obtenu que 6,56% des voix. Le Président Emmanuel Macron a appelé les Français à se rassembler autour des valeurs républicaines.

Le scrutin était serré dans la plupart des circonscriptions, et les Français vont devoir départager 306 triangulaires et 188 duels. Dans un tel contexte, les consignes de vote pour le 7 juillet sont primordiales et les tractations entre groupe vont bon train dès ce lundi.

Les appels aux désistements se sont multipliés dimanche soir. A gauche, le message est simple, quand un candidat est en position défavorable dans une triangulaire il se retirera pour faire barrage au RN. Le camp présidentiel est un peu plus flou sur la question. Gabriel Attal, le premier ministre a appelé faire barrage au RN: "pas une voix ne doit aller au Rassemblement national".

Des triangulaires partout en France

Le premier ministre a mentionné le désistement des candidats Ensemble quand ils sont en 3e position face à un candidat RN et un candidat qui “comme nous défend les valeurs de la République.” Forcément, les conjectures sont allées bon train. Est-ce à dire qu'Ensemble ne se désistera pas s'il est en ballottage avec un RN et un LFI ? Pendant toute la campagne, le camp Macron a cherché à mettre sur le même plan RN et LFI, les présentant comme des extrêmes dangereuses. La question sera clarifiée rapidement, les candidats au second tour doivent se déclarer avant mardi 18h00.

L’autre vainqueur de ce scrutin, c’est la participation. Les Français se sont déplacés en masse avec un taux de participation de 66,7%, c’est le taux le plus élevé depuis 27 ans.