Lyon, la troisième plus grande ville de France, a été secouée dimanche par des manifestations violentes contre le Rassemblement National (RN). Des manifestants ont construit des barricades et lancé des projectiles, créant des troubles significatifs dans le centre-ville.

Les confrontations entre les manifestants et les forces de l’ordre ont rapidement dégénéré. La police a fait usage de gaz lacrymogènes et de canons à eau pour disperser les manifestants et démanteler les barricades. Plusieurs personnes ont été blessées, et des arrestations ont probablement eu lieu, rapporte Mediavenir.

Le climat politique tendu dans le pays, en particulier concernant les positions controversées du RN sur l’immigration et l’islam, est au centre des tensions.

À Paris, de milliers de personnes se sont rassemblées sur la Place de la République contre l’extrême droite après l’annonce des résultats des législatives anticipées, décidées le 9 juin par le président Emanuel Macron après le faible score remporté aux élections européennes.

Dans le centre-ville de Nice, plusieurs dizaines de militants de gauche ont manifesté après avoir déambulé dans la vieille ville, pour apporter leur soutien au candidat du Front Populaire Olivier Salerno, qui est qualifié pour un second tour contre le candidat historique, le député sortant des Républicains, Éric Ciotti. .

Les résultats partiels diffusés par le ministère de l’Intérieur placent l'alliance RN-LR en tête du premier tour de ce scrutin. L'alliance entre le Rassemblement national (RN) et les candidats Républicains (LR) conduits par le président contesté du parti, Éric Ciotti, a remporté ainsi ce premier tour, avec 34 % des voix.

Suivent le Nouveau Front populaire avec 28,1 % des voix et Ensemble (majorité présidentielle) qui recueille 20,3 % des suffrages. Les Républicains obtiennent 10,2 % des voix dans un scrutin qui a été marqué par la scission du parti après le ralliement au RN d'Éric Ciotti. Les candidats divers gauche suivent avec un score de 1,8 %, les divers centre sont à 1,4 %, l'extrême-gauche à 1,2 % et Reconquête, le parti d'Eric Zemmour obtient à peine 0,6 %.