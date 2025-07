Victimes de bombardements israéliens à Khan Yunis et Rafah (sud de la bande de Gaza), huit personnes sont mortes et plus d'une trentaine de blessés sont arrivés à l'hôpital Nasser de Khan Yunis, ont rapporté des soignants du Croissant-Rouge palestinien ainsi qu'une source médicale au sein de l'établissement de santé.

L'armée israélienne a ordonné, lundi, une nouvelle évacuation de secteurs des gouvernorats de Khan Yunis et de Rafah, où des centaines de milliers de Palestiniens ont déjà dû fuir les combats il y a plusieurs semaines.

Des témoins ont raconté que de nombreux habitants avaient quitté ces secteurs et que des déplacés de l'est de Khan Yunis, parmi lesquels, des enfants et des personnes âgées, dormaient dans la rue à même le sol.

Ordre d'évacuation

Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a reconnu, dimanche, que l'armée livrait un "combat difficile" dans l’enclave palestinienne.

Le 7 mai, elle avait lancé une opération terrestre à Rafah, ville frontalière avec l'Egypte, alors présentée comme l'ultime étape de la guerre, poussant un million de Palestiniens à fuir, selon l'ONU.

Mais ces dernières semaines, les combats ont, à nouveau, gagné en intensité dans plusieurs régions que l'armée avait affirmé contrôler, notamment dans le nord, tandis que l'offensive se poursuit à Rafah.

Lundi, une nouvelle évacuation a été ordonnée dans les localités d'al-Qarara, de Bani Suheila et d'autres villes dans l'est des gouvernorats de Khan Yunis et Rafah, a annoncé, en arabe, le porte-parole de l'armée, Avichay Adraee.

Bombardement à Choujaïya

Dans le nord, les soldats israéliens ont poursuivi, lundi, leurs opérations lancées le 27 juin à Choujaïya, un quartier de l'est de la ville de Gaza.

Un correspondant de l'AFP a vu des hélicoptères tirer sur Choujaïya, où le Hamas a fait état de combats.

Entre 60.000 et 80.000 personnes, selon l'ONU, ont fui ces derniers jours l'est et le nord-est de la ville de Gaza.

"Nous avons fui Choujaïya. La situation est très difficile. Nous n'avons pas d'endroit où rester. Nous continuons de chercher de l'eau, mais on n'en trouve pas", a raconté un Palestinien qui a trouvé refuge dans l'ouest de la ville de Gaza.

Lundi, l'armée a annoncé la mort au combat d'un soldat dans le sud de Gaza, qui porte à 317 le nombre de militaires tués depuis le 27 octobre 2023.

Accusations de "torture"

Lundi, des dizaines de prisonniers palestiniens, dont le directeur de l'hôpital al-Chifa de Gaza-ville, Mohammed Abou Salmiya, ont été libérés par Israël et transférés vers des hôpitaux de Gaza, selon une source médicale.

A l'hôpital Nasser de Khan Yunis, M. Salmiya a affirmé avoir été soumis "à de sévères tortures" pendant ses sept mois de détention.

L'agence de sécurité intérieure, le Shin Beth, a présenté cette libération comme un moyen "de libérer des places dans les centres de détention". Mais M. Netanyahu a estimé qu'elle constituait une "grave erreur". "La place de cet homme, sous la responsabilité duquel nos otages ont été tués et retenus, est en prison", a-t-il déclaré.

