Le RN qualifie pour la première fois à Mayotte une candidate au second tour des législatives, Anchya Bamana (35,42 %) dans la 2e circonscription. La candidate sera face au député sortant Les Républicains, Mansour Kamardine, qui n’a récolté que 27,8% des suffrages au premier tour. Celui-ci a annoncé, ce mardi, se maintenir au second tour.

La victoire d’Estelle Youssouffa (divers droite) dans la 1ère circonscription avec 79,48% des voix ne doit pas cacher la montée du vote Rassemblement national sur l’île du Pacifique. Il est arrivé en tête dans le département dès le premier tour de la dernière élection présidentielle en 2022, avec 43% des suffrages et Marine le Pen avait fait un score de 59% au second tour. Le RN y a obtenu son plus haut score dans un département français aux européennes le 9 juin dernier (52,42 % contre 13,3 % pour les Républicains).

Marine Le Pen : “Tenez bon, on arrive.”

Marine le Pen a passé deux jours à Mayotte pendant la campagne des européennes. Vêtue d’un habit traditionnel, la députée RN s’est présentée en défenseuse de Mayotte. Elle a rencontré des collectifs de Mahorais anti-immigration et a fait des déclarations dans le sens qu’ils attendaient. “Il faut sortir les Mahorais du cauchemar qu’ils vivent et qui s’aggrave d’année en année. Il y a une véritable urgence à mettre en place des solutions pour régler le problème de l’insécurité, de l’immigration clandestine et du manque d’infrastructures.” On l’a même entendu, lors d’un discours, lancer : “Tenez bon, on arrive.”

Ambdouwahidou Soumaila, maire LR de la commune de Mamoudzou commente cette visite ainsi : “Quand les Pen venaient à Mayotte avant, on les recevait avec des œufs, cette année, Marine Le Pen a eu droit à des fleurs et des chants”.

Mayotte vit au rythme des crises, le département est le plus pauvre de France. Parmi les 350 000 Mahorais, 58% sont illettrés ou analphabètes, 77% de la population vit sous le seuil de pauvreté.

Le 101e département français connaît des crises à répétition

La population de l’île croît de manière exponentielle. 350 000 âmes contre 100 000 en 1991. Cette démographie est liée à un taux de natalité important (4,6 enfants par femme) et à une immigration clandestine. Les migrants arrivent en embarcations de fortune des pays des Grands Lacs ou des Comores, toutes proches.

Ces migrants sans papiers peinentl à trouver du travail. Des bidonvilles se développent autour des communes, une criminalité faite de vols à la tir et de cambriolages se développe, exaspérant les habitants qui demandent un retour à la sécurité. L’association “Les forces vives de Mayotte” a même organisé des barrages, au printemps dernier, pour protester contre l’insécurité.

Selon Ambdouwahidou Soumaila, maire LR de la commune de Mamoudzou, le RN profite de la crise migratoire et du manque de sécurité sur l’île, le “sujet numéro 1 pour les Mahorais”. Les opérations “place nette” 1 et 2 menées ces deux dernières années par le gouvernement Macron n’ont pas suffi à ramener la sécurité. Celui-ci a, depuis 2019, considérablement augmenté ses moyens de lutte contre l'immigration clandestine sur l'île, avec notamment la présence continue en mer de bateaux intercepteurs et une surveillance aérienne. 25 000 expulsions ont été réalisées et 86% des demandes d’asile sur l’île sont rejetées.

Lire aussi: France: 210 cas de choléra à Mayotte, un nouveau foyer identifié

Il n’empêche, la sécurité n’est pas au rendez-vous. Les Mahorais se sentent surtout délaissés par Paris, ce qui est un terreau idéal pour le parti d’extrême droite. Cependant, pour le maire de Mamoudzou, “c‘est de la démagogie, le RN n’a aucune solution pour Mayotte mais certaines communes de Mayotte votent à 90% pour Marine le Pen.”

“Emmanuel Macron n’a pris la mesure des problèmes à Mayotte qu’en 2020, le vote RN est réversible si Paris prend la mesure de la situation dans l’archipel et agit”, poursuit-il. Le gouvernement actuel avait dans ses cartons une loi Mayotte qui devait être présentée à l’Assemblée nationale début juillet ! Cette loi devait permettre de renforcer les moyens de la lutte contre l’immigration.

Insécurité et crise de l’eau, un tremplin pour le RN

L’association “Mayotte a soif” a publié un communiqué pour expliquer pourquoi le choix du RN n’est pas bon pour l’île de Mayotte. Selon sa présidente Racha Mousdikoudine, le RN capitalise sur la crise de l’eau. Dans son programme, le parti prévoit de “faire baisser la facture et d’assurer l’accès à l’eau” pour tous les Mahorais”. La situation hydrique n’est pas résolue, l’île est entrée dans la saison sèche avec des réservoirs d’eau qui ne sont pas remplis. Il y a encore et toujours des pénuries. Les Mahorais ont un litre d’eau en bouteille par jour pour se laver, boire et cuisiner, selon “Mayotte a soif”.

“Contrairement à ce que disent certains candidats et leaders associatifs opportunistes, les réfugiés des Comores et de l’Afrique de l’Ouest ne sont pas responsables de la crise de l’eau. Elle existait bien avant qu’ils ne soient sur l’île : il y a dix, vingt ans, c’est un seau d’eau par jour que l’État distribuait aux familles ! Même sans l’immigration, notre réseau d’eau est défectueux et incomplet”.

L'association rappelle les statistiques de l’île révélatrices de problèmes pour lesquels le RN ne propose aucune solution dans son programme. 30% des ménages ont accès à l'eau potable, 48% de la population est d’origine étrangère et travaille dans la restauration, l'agriculture ou le BTP, des secteurs qui peinent à recruter. Vient s’y ajouter une épidémie de choléra qui se propage à bas bruit depuis mars 2024. Le 21 juin dernier, on comptait 210 cas sur l’île.