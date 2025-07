Les responsables politiques britanniques Keir Starmer et Rishi Sunak ont donné mercredi le coup d'envoi de la dernière journée de campagne avant l'ouverture des bureaux de vote pour les élections générales, les deux opposants s'accusant mutuellement de mener un programme économique aux conséquences potentiellement désastreuses en cas de victoire.

D'après les sondages, le parti travailliste mené par Keir Starmer est en passe de remporter une large victoire face au gouvernement conservateur, au pouvoir depuis 14 ans.

Un succès permettrait à Keir Starmer, 61 ans, d'accéder dès vendredi au poste de Premier ministre en remplacement de Rishi Sunak, qui occupe le 10 Downing Street depuis 2022.

Le parti travailliste, qui redoute que sa victoire annoncée ne démobilise certains électeurs, redouble d'efforts dans sa campagne électorale avant l'ouverture des bureaux de vote, jeudi à 06h00 GMT.

"Demain, c'est votre chance de voter pour le changement avec les travaillistes", a écrit mercredi matin Keir Starmer sur son compte X.

La campagne du parti travailliste s'est appuyée notamment sur le mécontentement suscité par l'état des services publics britanniques, à bout de souffle, et par la crise du coût de la vie.

"N'oubliez pas le chaos économique dont les Britanniques paient encore le prix", a déclaré Pat McFadden, coordinateur de la campagne du parti travailliste, dans un communiqué.

"Si vous votez pour les conservateurs, rien ne changera. Si vous ne votez pas du tout ou si vous votez pour un autre parti, vous risquez de vous réveiller vendredi et de voir Rishi Sunak franchir à nouveau la porte du 10 Downing Street".

De son côté, Rishi Sunak a tenté de convaincre les électeurs que sa politique menée depuis 20 mois avait permis de redresser l'économie après les chocs liés à la pandémie de COVID-19 et à la guerre en Ukraine, et après la crise du budget provoquée par sa prédécesseure Liz Truss.

Mais face aux sondages défavorables, le camp conservateur cherche désormais à minimiser l'ampleur de sa défaite, en avertissant qu'une large majorité pour les travaillistes leur permettraient de faire passer plus facilement des hausses d'impôts.

"Plus la supermajorité sera importante, plus il sera facile de faire passer des politiques extrêmes, et plus le peuple britannique subira de hausses d'impôts", a déclaré le parti conservateur dans un communiqué.

