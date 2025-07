La responsable humanitaire de l'ONU pour Gaza a déclaré que les efforts pour accélérer et rationaliser la livraison de l'aide humanitaire sur tout le territoire ont été “semés d'embûches” et que les livraisons ont “considérablement diminué” depuis qu'Israël a lancé son offensive militaire dans la ville de Rafah, dans le sud du pays, le 6 mai.

Plus de 1,9 million des 2,3 millions d'habitants de Gaza sont déplacés, a fait savoir Sigrid Kaag au Conseil de sécurité de l'ONU.

”Le spectre d’épidémies de maladies infectieuses et transmissibles plane”, dans ce contexte d’effondrement du système de santé publique, de destruction des écoles et de températures estivales élevées en plus des graves pénuries d’eau et d’assainissement, a-t-elle déploré.

Maladies de la peau

Depuis le début de la guerre dans la bande de Gaza, plus de 150.000 personnes ont contracté des maladies de peau en raison des mauvaises conditions d'hygiène dans lesquelles les déplacés palestiniens survivent, selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

L'OMS a dénombré dans son dernier bilan 96.417 cas de gale et de poux parmi la population gazaouie, 9.274 personnes infectées par la varicelle et 10.038 par l'impétigo, une infection bactérienne de la peau.

Dans la clinique de fortune du camp de Deir el-Balah, Sami Hamid, un pharmacien bénévole de 43 ans, souligne que "la gale et la varicelle sont les infections cutanées les plus répandues".

“Rien ne peut remplacer la volonté politique, le plein respect du droit international humanitaire, en particulier la protection des civils, et un environnement sûr et propice à une distribution efficace”, a déclaré Kaag, la coordinatrice principale des Nations Unies pour l’aide humanitaire et la reconstruction à Gaza.

La guerre menée par Israël contre Gaza, qui dure depuis 271 jours, a tué au moins 37 925 Palestiniens – principalement des femmes et des enfants – et en a blessé 87 141. plus de 9 500 personnes ont été enlevées par Tel-Aviv.

