Des milliers de personnes sur la place Kaplan, dans le centre de Tel-Aviv, ont exigé un accord d'otages et que le gouvernement ne rate plus cette occasion, a déclaré l'autorité de radiodiffusion publique.

Les manifestants ont scandé “Deal Now” et ont brandi des banderoles avec ce slogan.

Environ 2 000 personnes ont manifesté à Césarée, dans le nord d'Israël, exigeant un accord d'otages et des élections anticipées, selon le communiqué.

Le journal Yedioth Ahronoth a rapporté que des milliers de personnes ont manifesté à plusieurs endroits, notamment au carrefour de Karqur, Bat Hefer et Rehovot.

Les manifestants ont souligné la nécessité de parvenir à un accord d'otages “le plus tôt possible” et de ne pas “rater l'occasion cette fois-ci”, a précisé l’organe de presse.

Les manifestants ont également réclamé des élections législatives anticipées.

Yedioth Ahronoth, citant des sources “bien informées et anonymes”, a révélé qu'une équipe de négociation "partira lundi prochain pour poursuivre les négociations sur l'accord".

Le chef du Mossad, David Barnea, s'est rendu, vendredi, à Doha pour rencontrer le Premier ministre qatari, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, au sujet de l'accord d'otages et du cessez-le-feu à Gaza.​​​​​​​

À son retour à Tel Aviv, le bureau du Premier ministre Benjamin Netanyahu a annoncé qu'une équipe de négociateurs partira la semaine prochaine pour le Qatar afin de poursuivre les discussions sur l'accord.

Israël estime qu'environ 120 Israéliens sont détenus par le groupe de résistance palestinienne, Hamas, à Gaza.

Israël, qui fait fi d'une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU exigeant un cessez-le-feu immédiat, a été condamné par la communauté internationale dans le cadre de son offensive brutale continue sur Gaza depuis l'incursion du Hamas le 7 octobre.

Depuis, plus de 38 000 Palestiniens ont été tués, pour la plupart des femmes et des enfants, et plus de 87 700 autres ont été blessés, selon les autorités sanitaires locales.

Près de neuf mois après le début de la guerre israélienne, de vastes étendues de Gaza sont en ruines au milieu d’un blocus paralysant de nourriture, d’eau potable et de médicaments.

Israël est accusé de génocide par la Cour internationale de Justice, dont le dernier arrêt lui a ordonné de suspendre immédiatement ses opérations militaires dans la ville méridionale de Rafah, où plus d'un million de Palestiniens avaient cherché refuge pour fuir la guerre avant son invasion le 6 mai.

