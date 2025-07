Ces attaques surviennent au terme d’une pause inexpliquée d'une semaine et demie, et avant l'arrivée d'un nouveau porte-avions américain dans la région, après le retour d’USS Dwight D. Eisenhower à sa base.

Le Centre d'information maritime conjoint, supervisé par la marine américaine, a identifié le navire battant pavillon libérien comme étant le Mount Fuji.

L'attaque s'est produite au sud de Mocha, a déclaré le centre des opérations maritimes du Royaume-Uni (UKMTO). Le capitaine a signalé des explosions sur le côté du navire.

“Le navire et tout l'équipage sont en sécurité”, a déclaré le UKMTO.

Les Houthis attaquent les navires dans le corridor occupé de la mer Rouge depuis novembre, après le début de la guerre d'Israël à Gaza. Les Houthis n'ont pas revendiqué la plus récente attaque.

Mardi, les Houthis ont déclaré avoir lancé des missiles sur un navire porte-conteneurs battant pavillon américain dans le golfe d'Aden. Le JMIC (Joint Maritime Information Center) a identifié le navire comme étant le Maersk Sentosa et a déclaré que c'était l'attaque des Houthis ayant la plus longue portée, observée depuis le Yémen depuis novembre.

Tard mardi, les Houthis ont revendiqué de manière générale trois attaques, y compris contre le Maersk Sentosa. Maersk, une entreprise danoise qui est la plus grande compagnie maritime au monde, a confirmé à l'Associated Press que son navire avait été ciblé.

“Aucune blessure à l'équipage ni dommage au navire ou à la cargaison n'a été signalé”, a déclaré la compagnie maritime dans un communiqué. “Le navire poursuit actuellement son voyage vers son prochain port d'escale”.

Les Houthis ont ciblé plus de 70 navires en tirant des missiles et des drones, tuant quatre marins. Ils ont saisi un navire et en ont coulé deux depuis novembre.

En juin, le nombre d'attaques des Houthis sur les navires marchands a augmenté à des niveaux jamais vus depuis décembre, selon le JMIC. Les frappes aériennes dirigées par les États-Unis ont ciblé les Houthis depuis janvier, avec une série de frappes le 30 mai qui ont tué au moins 16 personnes et en ont blessé 42 autres, selon les rebelles.

Les Houthis maintiennent que leurs attaques ciblent les navires liés à Israël, aux États-Unis ou à la Grande-Bretagne dans le cadre du soutien des groupes à la résistance du Hamas. Cependant, de nombreux navires attaqués ont peu ou pas de lien avec la guerre, y compris certains à destination de l'Iran, qui soutient les Houthis.

Peu d'attaques des Houthis ont ciblé des navires commerciaux battant pavillon américain.

Le porte-avions USS Theodore Roosevelt doit entrer dans la région du Moyen-Orient et remplacer l'Eisenhower, qui a passé des mois en mer Rouge pour contrer les Houthis.

La Marine n'a pas offert de nouveaux détails sur l'emplacement du Roosevelt, bien qu'une image publiée montre le porte-avions dans la mer de Chine méridionale vendredi.

Pendant ce temps, mercredi, le Commandement central américain a déclaré que ses forces avaient détruit deux drones des Houthis et un engin autonome de surface maritime des Houthis au-dessus de la mer Rouge.