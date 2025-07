Cela fait huit ans que des chars militaires ont roulé sur les ponts du détroit d'Istanbul et que des avions de chasse ont tiré sur des civils turcs. Dans la nuit du 15 juillet 2016, la Turquie a vécu une dramatique tentative de coup d'État.

Les putschistes, identifiés comme des membres de l'organisation terroriste FETO ont lancé leur opération plus tôt que prévu en raison de fuites.

Ainsi, des points stratégiques d'Istanbul et d'Ankara ont été pris pour cible, des ponts bloqués et des avions de chasse volant à basse altitude ont semé le chaos.

Au cours de la nuit, des personnalités de premier plan, dont le président de la Turquie, Recep Tayyip Erdogan, ont appelé les citoyens à résister, ce qui a conduit à une vaste action civile contre le coup d'État.

La tentative a finalement été déjouée, mais non sans pertes et troubles importants.

Elle a fait 253 morts et plus de 2 700 blessés parmi les civils. Voici la chronologie des événements et les moments clés à retenir :

12:22

Les putschistes envoient les plans de la tentative de coup d'État aux unités qu'ils contrôlent.

16:00

L'Organisation nationale du renseignement de Turquie (MIT) alerte l'état-major général au sujet d'une éventuelle tentative de coup d'État.

Le lieu où se trouve le président Erdogan à Marmaris n'est pas révélé au public

21:00

En raison de fuites, les putschistes lancent leur tentative plus tôt que prévu.

21:30

Erdogan reçoit un appel téléphonique concernant des activités militaires inhabituelles, ce qui l'incite à contacter des responsables clés, dont le chef du MIT de l'époque, Hakan Fidan, et le chef des forces armées turques, le général Hulusi Akar.

Blocage des ponts d'Istanbul

22:00

Des putschistes bloquent les ponts Bogazici et Fatih Sultan Mehmet d'Istanbul. Des F-16 commencent à voler à basse altitude au-dessus d'Ankara.

Erdogan contacte le chef du MIT, Hakan Fidan, à peu près au même moment, pour faire le point sur l'évolution de la situation.

23:00

Binali Yildirim, alors Premier ministre, annonce la tentative de coup d'État sur la chaîne de télévision turque NTV.

Des soldats putschistes ouvrent le feu sur des civils qui résistent dans les quartiers de Cengelkoy et de Sarachane à Istanbul.

23:45

Les vols à l'aéroport Ataturk sont interrompus.

Erdogan est informé que des jets militaires survolent Ankara à basse altitude.

23:50

Les citoyens commencent à envahir les rues en signe de protestation.

00:00

Des sources de sécurité identifient FETO comme l’auteur de la tentative de coup d'État.

Le siège de l'Organisation nationale du renseignement turc est attaqué.

00:09

Un hélicoptère ouvre le feu sur l'Organisation nationale du renseignement (MIT) à Ankara.

Erdogan tente de contacter des responsables importants comme le général Hulusi Akar, dont on apprendra plus tard qu'il a été pris en otage par les putschistes.

00:13

La présentatrice de TRT, Tijen Karas, est contrainte de lire la déclaration du coup d'État.

00:37

Le président turc Erdogan s'adresse à la nation par le biais d'un appel vidéo en direct sur CNN Turk, exhortant les citoyens à descendre dans la rue.

"Rassemblons-nous sur nos places et dans nos aéroports, et laissons-les venir avec leurs chars et leurs canons. Qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Je n'ai encore jamais vu de pouvoir plus grand que celui du peuple", a déclaré M. Erdogan.

00:40

Les mosquées commencent à élever des prières, appelant les citoyens à s'opposer au coup d'État.

00:50

L'agence Anadolu rapporte que le chef d'état-major général Hulusi Akar a été pris en otage.

Attaque de TURKSAT

00:57

Les putschistes tentent de s'emparer de TURKSAT pour couper le réseau de communication à l'intérieur du pays.

1:00

Des soldats putschistes attaquent l'hôtel où logeait le président Erdogan.

1:39

Le président du Parlement Ismail Kahraman et les parlementaires de l'AKP, du CHP et du MHP se rassemblent au Parlement à Ankara.

1:50

Certains militaires impliqués dans le coup d'Etat commencent à se rendre.

2:16

Le sergent Omer Halisdemir tue le chef du coup d'État, le major Semih Terzi, au quartier général des forces spéciales.

2:20

Des putschistes attaquent le quartier général des forces spéciales de Golbasi depuis les airs, tuant cinquante officiers de police.

2:30

Les citoyens et la police expulsent les putschistes de la télévision d'État TRT qui reprend une diffusion normale. Les tentatives de prise du MIT et du complexe présidentiel sont déjouées.

Bombardement du Parlement turc

2:42

La première bombe est larguée sur le Parlement. Les parlementaires se réfugient dans l'abri.

3:20

L'avion d'Erdogan atterrit à l'aéroport Atatürk au milieu des affrontements, en déclarant : "L'important n'est pas que je sois là, mais que vous soyez là".

6:00

Les soldats putschistes du pont Bogazici se rendent.

6:43

Une deuxième bombe est larguée sur le complexe présidentiel de Bestepe.

7:00

Une bombe est déposée près du commandement général de la gendarmerie, à proximité du complexe présidentiel.

8:32

Une opération est menée contre le commandement de la base aérienne principale d'Akinci à Ankara, qui aboutit à la libération de Hulusi Akar. Les autres putschistes du pays commencent à se rendre.

