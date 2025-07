Le Parti socialiste (PS), les écologistes et les communistes ont proposé, lundi, Laurence Tubiana pour le poste de Premier ministre. Cette proposition a été faite à La France insoumise (LFI), dans le cadre d'une candidature commune, issue de la société civile.

Le nom de Laurence Tubiana, soutenu par des députés macronistes et des personnalités tels que Julien Dray qui ont apporté un soutien inconditionnel aux massacres israéliens en Palestine, a soulevé des questionnements et suscité de fortes réactions de la part des électeurs et députés de La France Insoumise, comme Paul Vannier, député LFI du Val-d'Oise, qui soupçonne cette dernière d'être une candidate “Macron-compatible”, qui veut abandonner le programme du NFP pour se coaliser avec les macronistes.

Mardi matin, sur France 2, le coordinateur de LFI, Manuel Bompard, a qualifié la proposition de Laurence Tubiana comme prétendante à Matignon de “pas sérieuse”.

Mais qui est Laurence Tubiana, envisagée pour occuper l'un des postes les plus prestigieux de la République française et pourquoi suscite-t-elle un telle réaction chez LFI ?

Fondation européenne pour le climat

Laurence Tubiana, cette économiste de 73 ans, ancienne conseillère de Lionel Jospin et présentée par le PS comme personnalité de la “société civile”, a le parcours parfait pour plaire aux élites françaises.

Diplômée de Sciences Po en 1973, elle obtient un doctorat en sciences économiques avant de devenir la conseillère de l’ancien premier ministre socialiste Lionel Jospin.

Elle a ensuite occupé diverses fonctions au Conseil d'analyse économique, à l’Institut du développement durable et des relations internationales et à l'Agence française de développement du début des années 2000 à 2014.

Elle dirige depuis 2017, la Fondation européenne pour le climat, “une organisation opaque, contrôlée par une poignée de milliardaires, cheval de Troie des grandes fortunes dans l'écosystème européen”, selon la journaliste Florence Autret qui a publié une enquête détaillée sur le fonctionnement, les tenants et les aboutissants de celle-ci.

En 2022, Tubiana saluait le "discours puissant" d'Emmanuel Macron à la COP27, qui a “fait preuve d’un leadership mondial sur la nécessité de mobiliser des milliards de dollars en financement climatique”, un éloge qui en rajoute à ses accointances idéologiques avec la macronie, selon électeurs de LFI.

Récemment, Tubiana a signé une tribune dans Le Monde aux côtés des anciennes ministres socialistes Marisol Touraine et Aurélie Filipetti, un appel à "tendre la main aux autres acteurs du front républicain pour discuter d’un programme d’urgence républicaine".

"Le point de départ d’une telle négociation sera bien sûr, du côté du NFP, son programme, mais chacun et chacune d’entre nous sait et admet, par avance, que ce ne sera pas le point d’arrivée dans tous les domaines", écrivaient les signataires.

En outre, l’accueil très favorable de cette proposition par une personnalité aussi problématique que Julien Dray, qui a fait feu de tout bois pour défendre bec et ongles les massacres israéliens à Gaza, soulève également des questions quant au rapport que pourrait avoir Tubiana avec le conflit israélo-palestinien.

