Selon le bureau des affaires humanitaires de l'ONU (Ocha), "de multiples frappes à travers la bande de Gaza" ont fait mardi "des dizaines de morts et de blessés".

L'une d'elles a eu lieu "à quelques centaines de mètres" d'un centre des Nations unies à Deir el-Balah, une localité du centre du territoire qui abrite de nombreux déplacés.

Mardi soir et aux premières heures mercredi, la Défense civile de Gaza a fait état de 57 morts dans cinq frappes israéliennes et de "dizaines de blessés".

Les frappes ont eu lieu sur une école administrée par l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens (Unrwa) dans le camp de réfugiés de Nousseirat, près d'un rond-point de Beit Lahia, sur une maison d'Al-Zawaida et enfin sur une mosquée du même camp de Nousseirat, dans le centre de la bande de Gaza, selon la Défense civile.

Des centaines de milliers de personnes se sont déplacées au gré de l'avancée des combats, et souvent plusieurs fois depuis le début de la guerre, selon des estimations des Nations unies. Beaucoup s'abritent dans des bâtiments, notamment des écoles, mais aussi des cours de dispensaires ou d'hôpitaux.

Le département d'Etat américain avait estimé lundi que le nombre de victimes civiles "restait inacceptable" dans la bande de Gaza, où la guerre a fait des dizaines de milliers de morts.

Arrestations en Cisjordanie occupée

Selon l'agence de presse officielle palestinienne WAFA, l'armée israélienne a fait une incursion dans les villes de Yaban, Arraba, Fekkua et Jalbun dans la ville de Jénine en Cisjordanie occupée la nuit dernière.

L'armée israélienne a encerclé la ville de Ramin, à l'est de Tulkerim, fermé toutes les entrées et a transformé cette zone en caserne militaire.

Les soldats israéliens ont interrogé les propriétaires des maisons qu'ils ont perquisitionnées et les ont forcés à sortir, et ont confisqué les caméras de leurs maisons et de leurs lieux de travail.

L’agence a noté qu'un Palestinien a été arrêté dans le village d'al-Minya, au sud-est de Bethléem, et que trois autres ont été arrêtés au poste de contrôle militaire de la ville de Jéricho.

