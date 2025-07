La situation dans le golf d’Aden et la mer Rouge impacte négativement les activités d’un des principaux ports israéliens menacé d'asphyxie.

Le port d'Eilat, dans le sud d'Israël, prévoit de licencier la moitié de ses travailleurs cette semaine. C’est la conséquence des attaques des rebelles houthis du Yémen contre des navires commerciaux dans la mer Rouge, a déclaré son directeur général.

“Le port d’Eilat est la porte d’entrée sud d’Israël vers l’Extrême-Orient, l’Australie et l’Afrique“, a déclaré Gideon Golber au quotidien israélien Maariv.

“Toute activité s'est arrêtée car les navires ne pouvaient plus passer dans aucune direction pour atteindre le port d'Eilat ou voyager vers l'Europe par le canal de Suez. Par conséquent, le port a arrêté ses opérations et ses revenus ont cessé”, a-t-il ajouté.

Golber a déclaré que le port licencierait 50% de ses travailleurs cette semaine en raison de ses pertes économiques. Actuellement, environ 120 personnes travaillent dans ce port.

Les Houthis ont lancé à plusieurs reprises des drones et des missiles vers Israël et contre des navires liés à Israël dans la mer Rouge et le golfe d’Aden, en signe de soutien aux Palestiniens dans le contexte de la guerre israélienne contre Gaza.

Environ 12% du commerce maritime mondial passe normalement par le détroit de Bab al-Mandeb, qui contrôle l'accès au sud de la mer Rouge, mais depuis la mi-novembre, le nombre de conteneurs a chuté de 70%, selon les experts maritimes.

De nombreux armateurs ont préféré interrompre leur trafic dans cette zone pour un itinéraire alternatif autour du cap sud-africain de Bonne-Espérance, plus long et coûteux.

Les compagnies maritimes ont procédé à des hausses importantes des tarifs pour couvrir les frais liés à la crise. L'un des indicateurs de référence pour mesurer le coût de fret des marchandises acheminées depuis la Chine, le Shanghai Contenarized Freight Index (SCFI), a plus que doublé en un mois.

