Le ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné, a déclaré lundi que "la délégation israélienne est la bienvenue en France" pour les Jeux olympiques Paris 2024, qui auront lieu dans quelques jours, du 26 juillet au 11 août.

"Je tenais à dire, au nom de la France, que la délégation israélienne est la bienvenue (...) pour ces J. O", a déclaré lundi le chef de la diplomatie française depuis Bruxelles où il s'est rendu pour prendre part au Conseil européen des Affaires étrangères.

"Nous assurerons la sécurité de la délégation israélienne", a-t-il poursuivi.

Stéphane Séjourné rejoint ainsi les déclarations du ministre de l'Intérieur, qui avait affirmé la même chose, la veille, à l'occasion d'une interview télévisée.

Gérald Darmanin a, en effet, souligné que "la délégation israélienne fera l’objet d’une sécurisation renforcée par les forces de l’ordre pendant toute sa présence sur le territoire national", précisant que les Israéliens "sont particulièrement visés par des attaques".

"... Leur dire la bienvenue, on est fiers qu'ils soient là et qu'ils puissent faire du sport ...", a -t-il insisté.

Deux poids deux mesures

Ces déclarations des membres du gouvernement français interviennent en réponse à un appel lancé par le député de la France insoumise Thomas Portes contre l'admission du drapeau et de l'hymne israéliens lors des JO.

Portes a considéré dans un entretien accordé au journal Le Parisien, que la diplomatie française devait "faire pression sur le Comité international olympique (CIO) pour que le drapeau et l'hymne israéliens ne soient pas admis" pendant les JO Paris 2024.

Il a dénoncé un "deux poids deux mesures" entre la Russie, exclue des jeux à cause de la guerre en Ukraine, et Israël qui mène une guerre dévastatrice à Gaza depuis le 7 octobre 2023, faisant près de 39.000 morts palestiniens, dont la plupart sont des femmes et des enfants.

Il avait également indiqué, samedi, au cours d’un rassemblement à Paris:

"Nous sommes à quelques jours d’une échéance internationale qui va se tenir à Paris, qui sont les Jeux olympiques. Et moi, je suis ici pour dire que non, la délégation israélienne n’est pas la bienvenue à Paris. Les sportifs israéliens ne sont pas les bienvenus aux Jeux olympiques à Paris. Il faut utiliser cette échéance, tous les leviers que nous avons pour créer des mobilisations", avait-il plaidé sous les applaudissements du public.

Les Jeux olympiques Paris 2024 se tiennent du 26 juillet au 11 août avec la participation de 10 500 athlètes issus de 206 délégations/pays. Quelque 329 épreuves auront lieu durant les 19 jours des jeux, dans un périmètre bien délimité et sécurisé et dont l'accès est réservé juste aux personnes inscrites.

