Le Comité international olympique (CIO) étudie la demande palestinienne visant à exclure les athlètes israéliens des Jeux, en raison de la guerre à Gaza, trois jours avant la cérémonie d'ouverture à Paris.

Alors que l'équipe olympique israélienne s'installait au village des athlètes mardi, le CIO étudiait une lettre adressée lundi par le Comité olympique palestinien au président Thomas Bach.

La lettre demande l’interdiction des Israéliens, citant les bombardements de Gaza assiégée comme une violation de la trêve olympique.

Elle “ a souligné que les athlètes palestiniens, en particulier ceux de Gaza, se voient refuser un passage sûr et ont beaucoup souffert en raison du conflit en cours “.

Selon un rapport, “environ 400 athlètes palestiniens ont été tués et la destruction des installations sportives aggrave la situation des athlètes qui sont déjà soumis à de sévères restrictions”.

Les athlètes affluent à Paris

Le CIO rejettera probablement l’appel palestinien.

Le ministre français des Affaires étrangères a déjà dû intervenir pour souligner que les athlètes israéliens étaient les bienvenus aux Jeux, après que des politiques français ont appelé à leur exclusion en raison de l'offensive militaire contre Gaza.

Les athlètes affluent déjà vers le village olympique pour s'installer dans l'enceinte du nord de Paris, avec des drapeaux nationaux suspendus à de nombreuses fenêtres.

Certains des plus grands noms qui se produiront aux Jeux olympiques — la gymnaste Simone Biles et la paire de joueurs de tennis espagnols Rafael Nadal et Carlos Alcaraz — ont été aperçus au village.

La programmation de la cérémonie d’ouverture, qui pour la première fois dans l'histoire des Jeux olympiques d'été est prévue en dehors du stade principal, n'a pas encore été entièrement annoncée.

