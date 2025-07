Les juges ont balayé les arguments des détracteurs du projet. Selon eux, il n’est pas nécessaire de consulter l’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires (Acnusa), tout simplement parce qu’il s’agit d’une expérimentation avec une durée limitée dans le temps.

Le ministère des Transports avait autorisé début juillet la création d’une hélistation pour le décollage et l’atterrissage des taxis volants située sur la Seine au niveau d’Austerlitz, dans l’est de la capitale. De nombreux élus de Paris avaient critiqué cette autorisation et dénoncé une “aberration écologique”.

Volocity, nouveau mode de transport urbain?

L’autorisation d’exploitation est temporaire et se termine fin décembre 2024. Il s’agit d’une expérimentation. Ces hélicoptères sont équipés de batteries pour un vol au-dessus de Paris destiné en priorité aux athlètes. Les vols auront lieu dans une plage horaire précise, entre 8h00 et 17h00 et il n’y aura que deux vols par heure.

Les Aéroports de Paris se sont associés à l’entreprise allemande Volocopter lorsque Paris a remporté l’organisation des Jeux 2024. Ces hélicoptères effectuent des décollages et atterrissages verticaux, ils disposent de deux places, dont celle du pilote, et sont équipés de batteries alimentant 18 rotors disposés au-dessus du cockpit.

En absence de certification de l’Agence européenne de sécurité aérienne, qui devrait être obtenue cet automne, les Volocity vont effectuer des vols gratuits pendant les JO.